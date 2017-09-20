Вице-президент США: в СПЧ ООН входят страны, дискредитирующие международные ценности

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Государства, которые занимаются дискредитацией международных ценностей, входят в состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по реформе миротворческих операций вице-президент США Майкл Пенс.

"СПЧ не заслуживает такого наименования. Если посмотреть на сегодняшний членский состав СПЧ, мы видим, что там присутствуют государства, которые просто занимаются дискредитацией наших ценностей", - отметил он.

По его словам, страны, в которых "происходят значительные нарушения прав человека", являются членами совета. В пример вице-президент привел Кубу, где "более полувека людей отправляют в тюрьмы", и Венесуэлу, которую он назвал "подрывающей демократию диктатурой". "Необходимо реформировать членский состав и деятельность СПЧ", - отметил Пенс.

Он также напомнил слова экс-президента США Джона Кеннеди о том, что "ООН не должна стать форумом для взаимных обвинений". "К сожалению, СПЧ стал именно этим", - полагает политик.

"Форум для антисемитизма"

Пенс также назвал СПЧ "форумом для антисемитизма". "СПЧ - это форум для антисемитизма и обвинений в адрес Израиля. Пункт семь повестки дня СПЧ выделяет Израиль для обсуждения на каждом заседании. СПЧ уже принял более 70 резолюций, осуждающих Израиль, однако ни одна страна не должна подвергаться такому обращению", - сказал Пенс.

Такие действия он назвал постыдными. "Мы призываем СПЧ провести реформу... и прекратить следование предрассудкам в отношении нашего важного союзника - Израиля", - заключил он.

Ранее заместитель главы МИД еврейского государства Ципи Хотовели заявила, что Израиль более не намерен терпеть предвзятого отношения к себе со стороны ООН и готов на прекращение финансирования всемирной организации. По ее словам, Вашингтон ранее также заявлял, что не потерпит предвзятого отношения к Израилю.

В свою очередь американская газета Politico сообщила, что США рассматривают возможность выхода из СПЧ, полагая, что он работает неэффективно и предвзято относится к Израилю. В начале июня на 35-й сессии СПЧ в Женеве постоянный представитель США при ООН Никки Хейли упрекнула его членов в "хронической антиизраильской предвзятости".