Роухани: администрация США подрывает доверие к себе, нарушая международные обязательства

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани уверен, что нарушая международные соглашения, в том числе сделку по иранскому атому, администрация президента США Дональда Трампа подрывает лишь доверие к себе. Об этом Роухани заявил в среду, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нарушая свои международные обязательства, новая администрация Соединенных Штатов разрушает лишь доверие к себе и подрывает доверие международного сообщества к идее переговоров с ними", - сказал он.

"Было бы достойно сожаления, если бы тот, кто только пришел в мировую политику, уничтожил бы это соглашение", - продолжил иранский президент, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Вместе с тем Роухани назвал речь президента США на ГА ООН "абсурдной и злобной" и "полной необоснованных обвинений".

Ранее во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, заявив, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

Тегеран и "шестерка" мировых держав 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.