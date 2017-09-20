Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роухани: администрация США подрывает доверие к себе, нарушая международные обязательства

Международная панорама
20 сентября, 19:53 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Президент Ирана назвал речь Трампа на ГА ООН "абсурдной и злобной" и "полной необоснованных обвинений"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани уверен, что нарушая международные соглашения, в том числе сделку по иранскому атому, администрация президента США Дональда Трампа подрывает лишь доверие к себе. Об этом Роухани заявил в среду, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Смотрите также

Ядерная программа Ирана. Досье

"Нарушая свои международные обязательства, новая администрация Соединенных Штатов разрушает лишь доверие к себе и подрывает доверие международного сообщества к идее переговоров с ними", - сказал он.

"Было бы достойно сожаления, если бы тот, кто только пришел в мировую политику, уничтожил бы это соглашение", - продолжил иранский президент, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Вместе с тем Роухани назвал речь президента США на ГА ООН "абсурдной и злобной" и "полной необоснованных обвинений".

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

"Я буду всегда ставить Америку на первое место": главные цитаты из речи Трампа в ООН

Ранее во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, заявив, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

Тегеран и "шестерка" мировых держав 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана
Персоны
Роухани, Хасан
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама