Пентагон: КНДР пока не доказала способность создания ядерных баллистических ракет

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. КНДР не продемонстрировала к настоящему времени способность создания ядерных боеголовок, предназначенных для установки на баллистических ракетах (БР) и выдерживающих процесс вхождения в атмосферу. Это признал глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в среду в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
"Мы понимаем, что они запускают. Мы понимаем, что они демонстрируют. Одной вещью, которую они [еще] не продемонстрировали Соединенным Штатам, является способность свести все воедино от начала до конца и использовать это", - заявил американский военачальник. Ему были заданы вопросы о том, смогла ли Северная Корея, по оценкам Пентагона, решить проблемы установки ядерного боезаряда на БР, и знает ли правительство США, какими были головные части ракет, испытанных в последние месяцы Пхеньяном.
"И я скажу лишь, что когда мы, Соединенные Штаты, обзаводились этим потенциалом, конечный этап для нас был самым сложным. И поэтому мы создали пару больших испытательных полигонов - восточный и западный, поэтому мы создали (полигон - прим. ТАСС) на атолле Кваджалейн, поэтому мы построили огромные радары, чтобы давать характеристики этим вещам (то есть ракетным испытаниям - прим. ТАСС)", - подчеркнул Хайтен.
"И могу вам сказать, что у северных корейцев нет инфраструктуры этого рода. Они не продемонстрировали нам все от начала до конца", - добавил генерал.