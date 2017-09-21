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Экс-прокурор Нью-Йорка: Трамп способен навязывать предосудительные решения подчиненным

Международная панорама
21 сентября, 1:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

Прит Бхарара признал, что до сих пор не знает оснований своего увольнения

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Прит Бхарара, уволенный по распоряжению президента США с должности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, убежден, что, если бы не увольнение, Дональд Трамп обязательно предложил бы ему сделать что-то предосудительное. Об этом Бхарара заявил в среду в первом выпуске своей передачи Stay Tuned with Preet.

"Я скажу вам одно сейчас, через несколько месяцев [после увольнения]. У нас есть информация о том, что президент говорил [директору ФБР] Джеймсу Коми по поводу [бывшего помощника президента США по вопросам национальной безопасности] Майкла Флинна, и что говорил президент [министру юстиции] Джеффу Сешнсу по поводу [бывшего шерифа округа Марикопа в штате Аризона] Джо Арпайо. Он ведь хотел, чтобы оба дела канули в прошлое", - сказал Бхарара, игравший активную роль на стороне обвинения в судебных разбирательствах, касающихся россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

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"Если бы я не был уволен и Дональд Трамп продолжал развивать личные контакты со мной, то в один прекрасный момент он бы попросил меня совершить неподобающий поступок", - утверждал бывший прокурор. Он признал, что до сих пор не знает оснований своего увольнения.

В марте Бхарара объявил, что был уволен после того, как отказался уйти в отставку по распоряжению администрации США. По данным газеты The New York Times и телеканала CNN, ранее Бхарара уведомил помощников, что не намерен покидать свой пост добровольно по указанию администрации. Министерство юстиции распространило заявление, в котором говорилось, что администрация во главе с Дональдом Трампом предписала 46 федеральным прокурорам в различных американских штатах уйти в отставку [все они были назначены во время пребывания демократа Барака Обамы на посту президента]. Подобная практика является обычной при смене администраций.

Как сообщала CNN, в ноябре 2016 года Трамп после победы на президентских выборах встретился в Нью-Йорке с Бхарарой и заверил, что прокурор сохранит свою должность. Министерство юстиции США и Белый дом пока не комментируют поступившую информацию.

Флинн занял пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

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Темы
Дело Виктора Бута Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Флинн, Майкл Сешнс, Джефф Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Кисляк, Сергей Иванович
Страны
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