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NBC: Трамп склоняется к выходу из соглашения по ядерной программе Ирана

Международная панорама
21 сентября, 6:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

По данным источников телеканала, президент США не определился до конца, как поступать с ядерной сделкой

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к выходу из соглашения по ядерной программе Ирана. Это произойдет до 15 октября, сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации главы государства.

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Согласно их информации, президент США, несмотря на свое последнее заявление, не определился до конца, как поступать с ядерной сделкой. Как считают источники, Трамп в принципе может и передумать за оставшиеся три недели до 15 октября. В этот день истекает срок обнародования результатов очередного обзора Вашингтоном хода соблюдения соглашения.

В среду вечером президент заявил журналистам, что уже принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока никому о нем не сообщил.

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. 

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