Постпред США при ООН: число подписавших декларацию о реформе ООН стран возросло до 130

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Число государств, подписавших предложенную США декларацию о реформе ООН, возросло до 130. Об этом сообщила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы начали неделю с реформы ООН, президент [США Дональд Трамп] и генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] развертывают и показывают крупные реформы. Экстраординарно то, что уже 130 стран - более двух третей состава Генеральной Ассамблеи - подписались под этими реформами. Им предстоит в итоге голосовать по этому вопросу, таким образом неделя началась замечательно", - отметила американский дипломат, похвалив выступление президента США на сессии ГА ООН.

18 сентября Трамп провел в Нью-Йорке форум, посвященный реформе ООН. Документ из десяти пунктов призывает генсека ООН "начать эффективную и целесообразную реформу" организации, а также подчеркивает необходимость сокращения ее расходов и пересмотра системы квот стран на взносы в бюджет всемирной организации. Декларацию не подписали в том числе Россия, Китай и Франция.

Как сообщил в среду в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, Россия не подписала декларацию, так как считает, что этот процесс должен быть результатом межправительственных переговоров, и выступает против навязывания странам готовых решений. Гатилов отметил, что Москва готова рассматривать предложения о реформе ООН, подготовленные генеральным секретарем в многостороннем формате.