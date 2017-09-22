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Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе были поражающие элементы

Международная панорама
22 сентября, 11:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, сентября. /ТАСС

Шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик назвала бомбу "опасной" и подчеркнула, что последствия ее взрыва могли бы быть "намного хуже"

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ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство, сработавшее 15 сентября на станции лондонского метро Parsons Green, состояло из поражающих элементов и большого количества взрывчатки. Об этом в пятницу сообщила в интервью радиостанции LBC шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик.

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"Это была очень опасная бомба. Она сдетонировала частично", - сказала она. По словам Дик, в бомбе было "большое количество взрывчатого вещества и она была начинена картечью". "Поэтому все могло быть гораздо хуже", - добавила офицер полиции.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел 15 сентября. В результате теракта пострадали 30 человек, большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

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Темы
Взрыв в лондонском метро Борьба с "Исламским государством"
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