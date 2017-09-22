Трамп обещал Ким Чен Ыну испытания, с которыми тот еще не сталкивался

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что лидера КНДР Ким Чен Ына ждут испытания, с которыми тот раньше не сталкивался. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Лидера КНДР Ким Чен Ына, который, очевидно, является сумасшедшим, не возражающим против голода или убийства своих людей, ждут такие испытания, каких еще не было", - написал он.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.