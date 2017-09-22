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Трамп обещал Ким Чен Ыну испытания, с которыми тот еще не сталкивался

Международная панорама
22 сентября, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Президент США назвал северокорейского лидера "сумасшедшим, не возражающим против голода или убийства своих людей"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что лидера КНДР Ким Чен Ына ждут испытания, с которыми тот раньше не сталкивался. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Лидера КНДР Ким Чен Ына, который, очевидно, является сумасшедшим, не возражающим против голода или убийства своих людей, ждут такие испытания, каких еще не было", - написал он.

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

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Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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