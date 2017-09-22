Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной Корее

Международная панорама
22 сентября, 19:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, сентября. /ТАСС

Соответствующей договоренности достигли Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Республики Корея и президент США Дональд Трамп

Президент Республики Корея и президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/YONHAP

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп договорился с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином обеспечивать развертывание сил и средств стратегического назначения США на территории восточноазиатского государства и вокруг него.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома по итогам встречи глав двух государств в Нью-Йорке.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Оба президента крайне решительно осудили продолжающиеся провокации Северной Кореи, включая шестое ядерное испытание, которое она провела 3 сентября, а также два недавних испытания баллистических ракет, пролетевших над Японией, - отмечается в документе. - Они договорились обеспечивать развертывание сил и средств стратегического назначения США на территории Южной Кореи и вокруг нее в порядке ротации".

Главы двух государств согласились с "необходимостью сохранять подавляющее военное превосходство над Северной Кореей и обязались поддерживать и укреплять" оборонительную позицию обеих стран, "в том числе путем приобретения и разработки Южной Кореей передовой техники военного назначения".

Два политика "обсудили серьезную и обостряющуюся угрозу, которую представляют программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия и баллистических ракет". "Оба лидера также согласились с тем, что максимальное давление и введение санкций против Северной Кореи необходимы для предотвращения ее угрожающих действий и принятия мер по денуклеаризации [Корейского полуострова]", - заключили в Белом доме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама