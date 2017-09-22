США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп договорился с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином обеспечивать развертывание сил и средств стратегического назначения США на территории восточноазиатского государства и вокруг него.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома по итогам встречи глав двух государств в Нью-Йорке.

"Оба президента крайне решительно осудили продолжающиеся провокации Северной Кореи, включая шестое ядерное испытание, которое она провела 3 сентября, а также два недавних испытания баллистических ракет, пролетевших над Японией, - отмечается в документе. - Они договорились обеспечивать развертывание сил и средств стратегического назначения США на территории Южной Кореи и вокруг нее в порядке ротации".

Главы двух государств согласились с "необходимостью сохранять подавляющее военное превосходство над Северной Кореей и обязались поддерживать и укреплять" оборонительную позицию обеих стран, "в том числе путем приобретения и разработки Южной Кореей передовой техники военного назначения".

Два политика "обсудили серьезную и обостряющуюся угрозу, которую представляют программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия и баллистических ракет". "Оба лидера также согласились с тем, что максимальное давление и введение санкций против Северной Кореи необходимы для предотвращения ее угрожающих действий и принятия мер по денуклеаризации [Корейского полуострова]", - заключили в Белом доме.