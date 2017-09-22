США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной Корее

Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборыПолитика 22 сентября, 20:30
Министры ОПЕК+ могут принять решение о продлении сделки не раньше январяЭкономика и бизнес 22 сентября, 20:19
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателямиСоциальная ответственность 22 сентября, 20:02
Футболист "Шахтера" Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингомСпорт 22 сентября, 19:58
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакцииПолитика 22 сентября, 19:46
США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной КорееМеждународная панорама 22 сентября, 19:41
Допинговый случай футболиста "Шахтера" Срны не связан с матчами под эгидой УЕФАСпорт 22 сентября, 19:41
Ещенко: футболист "Спартака" Петкович полностью адаптировался в командеСпорт 22 сентября, 19:40
МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированиюМеждународная панорама 22 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп договорился с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином обеспечивать развертывание сил и средств стратегического назначения США на территории восточноазиатского государства и вокруг него.
Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома по итогам встречи глав двух государств в Нью-Йорке.
"Оба президента крайне решительно осудили продолжающиеся провокации Северной Кореи, включая шестое ядерное испытание, которое она провела 3 сентября, а также два недавних испытания баллистических ракет, пролетевших над Японией, - отмечается в документе. - Они договорились обеспечивать развертывание сил и средств стратегического назначения США на территории Южной Кореи и вокруг нее в порядке ротации".
Главы двух государств согласились с "необходимостью сохранять подавляющее военное превосходство над Северной Кореей и обязались поддерживать и укреплять" оборонительную позицию обеих стран, "в том числе путем приобретения и разработки Южной Кореей передовой техники военного назначения".
Два политика "обсудили серьезную и обостряющуюся угрозу, которую представляют программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия и баллистических ракет". "Оба лидера также согласились с тем, что максимальное давление и введение санкций против Северной Кореи необходимы для предотвращения ее угрожающих действий и принятия мер по денуклеаризации [Корейского полуострова]", - заключили в Белом доме.