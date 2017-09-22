Премьер Ирландии согласен с предложением Мэй о переходном периоде после Brexit

ДУБЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар считает рациональным предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переходном периоде после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit).

Соответствующее мнение он выразил в пятницу в интервью национальному телеканалу RTE

"Предложение о переходном периоде после Brexit - это шаг в верном направлении. Мы его приветствуем, - сказал Варадкар. - Однако нам нужны ясность и понимание того, как это будет происходить на практике".

Комментируя программное заявление своей британской коллеги, он также выразил удовлетворение в связи с тем, что Мэй "в очередной раз коснулась тех вопросов, которые особо беспокоят Ирландию". "Это неизменность мирного процесса в Северной Ирландии, а также отказ от возникновения какой- либо физической инфраструктуры на границе между севером и югом острова", - пояснил Варадкар.

Мэй в пятницу выступила в итальянской Флоренции с речью, посвященной отношениям Великобритании и ЕС после Brexit. В ней она подчеркнула, что Лондон и Брюссель не намерены допускать возникновения реальной границы между Северной Ирландией и Ирландией.