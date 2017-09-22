Мэй: на переговорах по Brexit достигнут реальный прогресс по важным вопросам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Реальный прогресс по ряду направлений достигнут на переговорах по условиям выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, выступая в пятницу с программной речью по Brexit во Флоренции. Ее выступление транслирует в прямом эфире телеканал Sky News.

"Мы достигли реального прогресса по важным вопросам", - сказала Мэй.

В качестве примера она назвала такие темы, как граница между Северной Ирландией и Ирландией, а также права проживающих на территории Великобритании граждан ЕС.

Глава правительства также отметила, что Соединенное Королевство не рассчитывает на сохранение преимуществ членства в едином европейском рынке после Brexit. "Великобритания выходит из ЕС, мы больше не будем членами единого европейского рынка и таможенного союза", - сказала она. "Мы признаем, что единый рынок построен на балансе прав и обязанностей, мы не претендуем на то, что мы могли бы заполучить все преимущества членства в нем. Наша задача - сформировать новую структуру, основанную на тесном экономическом сотрудничестве", - отметила британский премьер.

При этом Мэй выразила надежду, что Лондон не будет начинать "с чистого листа" выстраивание партнерских отношения с Брюсселем.

Премьер также высказалась за то, чтобы переходный период после выхода страны из состава ЕС продлился два года. "Как долго продлится этот период, будет определяться лишь тем, как много времени потребуется, чтобы подготовить и воплотить в жизнь новые процедуры и новую систему, которая будет определять наше новое партнерство. Эти обстоятельства требуют период по имплементации сделки продолжительностью два года", - сказала она.

В качестве примера обстоятельств, которые необходимо иметь в виду, Мэй указала на необходимость системы адаптировать иммиграционную систему под новые условия.

Кроме того, Мэй сообщила, что Лондон продолжит осуществлять взносы в бюджет Евросоюза до 2020 года, выполняя таким образом взятые на себя финансовые обязательства. "Все же я не хочу, чтобы наши партнеры опасались, что им придется платить больше или получать меньше по текущему бюджетному плану в результате нашего решения уйти. Великобритания будет выполнять обязательства, которые мы взяли на себя в период нашего членства", - сказала она.

Мэй не назвала сумму, о которой идет речь. По информации газета Financial Times, дефицит в бюджете ЕС, который возникнет в 2019 году в связи с тем, что Великобритания покинет сообщество и перестанет перечислять деньги Брюсселю, может достигнуть €20 млрд.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Старт очередного раунда дискуссий намечен на 25 сентября.