Опрос: более половины американцев считают, что РФ повлияла на выборы с помощью соцсетей

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Более половины американцев считают, что Россия оказала влияние на исход президентских выборов 2016 года в США с помощью социальных сетей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу телеканалом CNN.

Согласно им, 54% респондентов считают, что РФ удалось оказать влияние на прошлогодние выборы с помощью публикации различного рода политической информации в соцсетях, включая Facebook. При этом 43% опрошенных полагают, что влияние такого контента на исход выборов маловероятно.

Если брать исключительно республиканцев, то лишь 15% из них склонны считать, что материалы, якобы публиковавшиеся связанными с РФ лицами в соцсетях, могли повлиять на исход выборов, на которых одержал победу Дональд Трамп. Среди демократов этот показатель достигает 82%, отмечает CNN. При этом каждый десятый участник опроса заявил, что знает кого-то, кто изменил свои предпочтения по поводу одного из кандидатов на выборах из-за информации, почерпнутой из соцсетей.

Ранее сообщалось, что компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, решила предоставить в распоряжение Конгресса США всю имеющуюся у нее информацию о финансировании извне рекламных объявлений с целью повлиять на американские выборы.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.