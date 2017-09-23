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Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН

Международная панорама
23 сентября, 2:13 UTC+3 ООН ООН 23, сентября. /ТАСС

Речь идет о добровольном отказе постоянных членов Совета Безопасности от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на геноцид и другие широкомасштабные преступления

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© AP Photo/Julie Jacobson

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Почти 100 государств поддержали инициативу Парижа и Мехико о добровольном отказе постоянных членов Совета Безопасности ООН от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на геноцид и другие широкомасштабные преступления. Об этом заявил в пятницу государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на заседании в штаб-квартире ООН, посвященном вопросу вето.

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"Почти 100 стран поддерживают эту инициативу. Это означает, что больше половины государств - членов ООН понимают, насколько она выгодна", - сказал дипломат. По его словам, предложение Франции "чрезвычайно актуально", так как "нет никаких гарантий, что мы не столкнемся с новыми трагедиями, подобными тем, что мы недавно видели в ходе долгих лет войны в Сирии". Как заявил государственный секретарь, при поддержке Франции в Совете Безопасности на голосование выносились несколько резолюций по сирийской тематике, однако все провалились из-за "серии вето" со стороны России и Китая.

Жан-Батист Лемуан напомнил, что Франция и Мексика уже на протяжении четырех лет продвигают инициативу об ограничении вето в случае массовых бесчинств, в том числе геноцида, преступлений против человечности и широкомасштабных военных преступлений путем "неформальной, добровольной и коллективной договоренности пяти постоянных членов Совета Безопасности". "Для этого не нужно изменять Устав. В основе этой инициативы - добровольное самоограничение постоянных членов Совета в ситуациях, когда дело касается массовых зверств. Она основана на нашей глубокой убежденности в том, что вето - это не право или привилегия, а ответственность", - подчеркнул он.

Тема вето является одной из самых острых в обсуждении реформы Совета Безопасности ООН. Россия неоднократно заявляла, что для нее неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению права вето, которым наделены пять постоянных членов СБ (РФ, Великобритания, Китай, США и Франция). Вместе с Москвой категорически против каких-либо изменений в существующие правила выступают Вашингтон и Пекин, в то время как в Лондоне и Париже допускают возможность добровольного отказа от права вето в случаях, когда требуются срочные меры для пресечения массовых преступлений.

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