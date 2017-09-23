Трамп: демократы ищут оправдание своему поражению, выдумывая историю вокруг России

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал попытки демократов связать его победу на выборах с действиями России ничем иным, как выдумкой, призванной оправдать их поражение. Соответствующую позицию он изложил в пятницу, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама. Трансляцию вели местные телеканалы.
"Я называю это российской выдумкой - одной из самых больших выдумок. И это именно то, что лучше всего удается делать демократам. Они проиграли выборы и не поняли, что вообще произошло. Им нужно было оправдание, и поэтому они начали говорить: "Россия, Россия", - сказал американский лидер.
"Они стали пытаться заверить людей в этой выдумке. <...> Нет, Россия не помогала мне - это я вам точно говорю", - заявил Трамп. После этого он обратился к собравшимся, поинтересовавшись, "много ли в зале русских". "Не вижу особенно много русских", - констатировал глава государства.
Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет Федеральное бюро расследований. Параллельно аналогичные процессы ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, а также назначенный минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов.