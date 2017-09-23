Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Сирии: Дамаск воодушевлен переговорами в Астане и привержен женевскому процессу

Международная панорама
23 сентября, 17:54 UTC+3 ООН ООН 23, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем также отметил, что страна готова сотрудничать с другими государствами в борьбе с терроризмом, но только на условиях взаимного уважения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Сирия воодушевлена переговорами в Астане и привержена женевскому процессу. Об этом заявил в субботу глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Смотрите также

Шестая "Астана" увенчалась деэскалацией в сирийском Идлибе

Он также отметил, что Сирия как никогда полна решимости уничтожить всех террористов на своей территории.

"Сирия как никогда настроена на уничтожение террористов на всей территории страны", - сказал министр.

По его словам, Дамаск готов сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом, но это взаимодействие должно строиться на уважении суверенитета страны.

Валид Муаллем также подчеркнул, что Сирия готова принять международную комиссию по расследованию химических атак и сотрудничать с ней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017 Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
4
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
5
Адвокат Учителя считает, что в действиях Поклонской есть признаки нескольких преступлений
6
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
7
Меркель и Шульц завершают предвыборную кампанию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама