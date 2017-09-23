МИД Сирии: Дамаск воодушевлен переговорами в Астане и привержен женевскому процессу

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ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Сирия воодушевлена переговорами в Астане и привержена женевскому процессу. Об этом заявил в субботу глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он также отметил, что Сирия как никогда полна решимости уничтожить всех террористов на своей территории.
"Сирия как никогда настроена на уничтожение террористов на всей территории страны", - сказал министр.
По его словам, Дамаск готов сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом, но это взаимодействие должно строиться на уважении суверенитета страны.
Валид Муаллем также подчеркнул, что Сирия готова принять международную комиссию по расследованию химических атак и сотрудничать с ней.