Трамп вновь упрекнул Иран за ракетные испытания и поддержку КНДР

Московский марафон пройдет в воскресенье с участием 30 тысяч бегуновСпорт 24 сентября, 0:25
В Германии пройдут выборы в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 0:10
Исполком WADA даст оценку призыву отстранить сборную России от Олимпиады-2018Спорт 24 сентября, 0:09
Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударомМеждународная панорама 23 сентября, 23:53
"Невеселая песня": "Спартак" в очередной раз потерял очки в РФПЛ, сыграв вничью с "Анжи"Спорт 23 сентября, 23:06
Российские волейболистки обыграли команду Турции и вышли в плей-офф ЧЕСпорт 23 сентября, 22:41
Иранский тяжелоатлет Моради побил мировой рекорд на Азиатских играхСпорт 23 сентября, 22:38
Махачкала: 160 лет между Каспием и Тарки-ТауВ стране 23 сентября, 22:30
Симонян: Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры "Спартака" в концовках матчейСпорт 23 сентября, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter вновь усомнился в эффективности ядерного соглашения с Ираном, упрекнув Тегеран за ракетные испытания и сотрудничество с КНДР.
"Иран только что испытал баллистическую ракету, способную достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не так уж и много мы получаем от соглашения", - написал глава американской администрации.
Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.
В среду Трамп заявил журналистам, что принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока так и не огласил его. До этого президент неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается данных договоренностей.
Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016-го было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.