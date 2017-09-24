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Трамп вновь упрекнул Иран за ракетные испытания и поддержку КНДР

Международная панорама
24 сентября, 1:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, сентября. /ТАСС

Ранее американский лидер сообщил, что принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Тегерана, однако пока не огласил его

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ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter вновь усомнился в эффективности ядерного соглашения с Ираном, упрекнув Тегеран за ракетные испытания и сотрудничество с КНДР.

"Иран только что испытал баллистическую ракету, способную достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не так уж и много мы получаем от соглашения", - написал глава американской администрации.

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В среду Трамп заявил журналистам, что принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока так и не огласил его. До этого президент неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается данных договоренностей.

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016-го было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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