Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц проголосовал на выборах в Бундестаг

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БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в немецкий Бундестаг. Политик посетил избирательный участок в городе Вюрзелен. Бургомистром этого населенного пункта он был на протяжении 11 лет еще до своей карьеры в европейских институтах.
Рейтинг политической популярности СДПГ колеблется на уровне 20-23%. Если партия получит приблизительно такой результат по итогам голосования, то сможет войти в правительство лишь на правах "младшего" партнера или же возглавить оппозицию.
Участки проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные официальные данные от избиркома будут опубликованы в ночь на понедельник.