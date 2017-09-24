Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц проголосовал на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в немецкий Бундестаг. Политик посетил избирательный участок в городе Вюрзелен. Бургомистром этого населенного пункта он был на протяжении 11 лет еще до своей карьеры в европейских институтах.

Рейтинг политической популярности СДПГ колеблется на уровне 20-23%. Если партия получит приблизительно такой результат по итогам голосования, то сможет войти в правительство лишь на правах "младшего" партнера или же возглавить оппозицию.

Участки проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные официальные данные от избиркома будут опубликованы в ночь на понедельник.