В германском Бундестаге нового созыва может стать тесно

Немецкие эксперты и политологи самое позднее с весны прошлого года, стали высказывать опасения относительно того, что следующий Бундестаг будет гораздо больших размеров, чем до сих пор. 13 марта 2016 года прошли выборы в ландтаги (земельные парламенты) трех федеральных земель - Баден- Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца и Саксонии-Анхальт. По их итогам в ландтагах было сформировано больше фракций, нежели ранее, что связано, в том числе, с преодолением 5%-го барьера "Альтернативой для Германии" и Свободной демократической партией (СвДП).

Исходя из того, что в Бундестаге 19-го созыва аналогичным образом окажется больше партий, - получается, что в парламенте будет заседать как минимум на несколько десятков, а при известных обстоятельствах и на сотню депутатов больше.

По умолчанию парламент, согласно закону о выборах, должен состоять из 598 депутатов. Но Бундестаг 15-го созыва, например, насчитывал 603 депутата, 16-го созыва - 614, 17-го - 622 и, наконец, последнего, 18-го созыва - 631. Это связано с особенностями германской модели выборов, которая предполагает выделение дополнительных мандатов. В стране используется смешанная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список.

Дополнительные и "уравнивающие" мандаты

Если партия в избирательных округах одной земли получила больше мест с помощью первых голосов (путем прямого голосования за кандидата), чем ей полагалось иметь в этой земле по результатам подсчета вторых голосов, она получает дополнительные мандаты (Ueberhangmandate).

Еще до выборов 2013 года Федеральный конституционный суд постановил внести изменения в избирательное право. По мнению ФКС, прежняя практика распределения так называемых дополнительных мандатов не соответствовала Основному закону, поскольку не гарантировала соблюдения принципа предоставления равных шансов всем партиям и могла привести к неадекватному отражению волеизъявления избирателей.

Жалобу в суд в Карлсруэ подали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые" и еще более 3 тыс. граждан ФРГ. Дело в том, что по итогам выборов 2009 года было выдано 24 дополнительных мандата, и все они были предоставлены консервативному блоку ХДС/ХСС.

21 февраля 2013 года парламент голосами депутатов фракций ХДС/ХСС, СДПГ, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленые" одобрил поправки в закон о выборах. Против проголосовала Левая партия. Изменения предусматривают, что если по результатам выборов выдается более 15 дополнительных мандатов, то они будут "компенсированы" за счет предоставления так называемых "уравнивающих мандатов" (Ausgleichsmandate) всем прошедшим в бундестаг партиям для сохранения того баланса (пропорции), который обеспечен по результатам подсчета вторых голосов (по партийным спискам). Это, однако, неумолимо ведет к увеличению числа парламентариев.

На две фракции больше

В 2013 году всего лишь четыре дополнительных мандата блока ХДС/ХСС привели к тому, что было предоставлено 29 "уравнивающих" мандатов. И это при четырех партиях, прошедших в парламент. Сейчас же следует исходить из того, что места в Бундестаге получат Свободная демократическая партия (СвДП) и "Альтернатива для Германии", что еще больше обостряет проблему автоматического увеличения числа депутатов.

Председатель парламента Норберт Ламмерт неоднократно поднимал этот вопрос во время встреч с руководителями фракций. Обсуждались пути выхода из ситуации, но к конкретному результату эти дискуссии так и не привели. Предлагается, собственно говоря, два варианта - или сократить число предоставляемых мандатов или уменьшить число избирательных округов. Ламмерт, скорее всего, испытывал давление и в собственной партии - ХДС, которая, в первую очередь, получает прямые голоса. Упразднение "уравнивающих" мандатов вряд ли будет реализовано на деле, поскольку вызывает сомнения с правовой точки зрения. Остальные партии немедленно оспорят это в Конституционном суде, ведь такая практика выгодна, прежде всего, одному ХДС.

По мнению наблюдателей, можно сократить число избирательных округов с 299 до порядка 240 - более приемлемый вариант, но претворить его в жизнь если и удастся, то, разумеется, уже после предстоящих 24 сентября выборов.

Больше, чем Госдума и Палата представителей США

По оценке немецкого эксперта Йоахима Бенке, после выборов 2017 года число депутатов Бундестага может составить 660-680.

Но при некоторых обстоятельствах администрации парламента придется заготовить бюро не менее, чем для 700-730 народных избранников.

Для сравнения, Госдума насчитывает 450 депутатов, Палата представителей США (страны с почти 323 млн жителей) - 435, а в нижней палате индийского парламента (Лок сабха) интересы 1,3 млрд жителей представляют всего 552 депутата. В то же время Бундестаг меньше британской Палаты общин (650).

Вячеслав Филиппов