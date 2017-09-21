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Опрос: рейтинг социал-демократов ФРГ за два дня до выборов в Бундестаг несколько упал

Международная панорама Выборы в Бундестаг - 2017
21 сентября, 23:51 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, сентября. /ТАСС

СДПГ готовы поддержать 21,5% респондентов, а ХДС/ХСС - 36% опрошенных

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БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за пару дней до выборов в Бундестаг теряет голоса избирателей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, представленного в четверг телеканалом ZDF.

Рейтинг социал-демократов составляет 21,5%, что меньше на 1,5 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей. Консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) готовы поддержать 36% респондентов. Рейтинг блока не изменился.

Опрос показал, что третье место может занять правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Ей под силу набрать 11% голосов (плюс один пункт). Рейтинг свободных демократов (СвДП) составил 10%, Левой партии - 8,5%, "зеленых" - 8%. Остальные партии, согласно опросу, не преодолеют 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Бундестаг.

Таким образом, исходя из результатов исследования, правительство по итогам выборов могут сформировать или блок ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая большая коалиция), или альянс, именуемый "Ямайка" (по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки - ХДС/ХСС, СвДП и "зеленые").

При этом 56% респондентов признались, что хотели бы видеть на посту канцлера после выборов Ангелу Меркель. Лишь 32% высказались в пользу кандидата от СДПГ Мартина Шульца.

Парламентские выборы в Германии состоятся в ближайшее воскресенье, 24 сентября.

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