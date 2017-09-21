Опрос: рейтинг социал-демократов ФРГ за два дня до выборов в Бундестаг несколько упал

"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 22 сентября, 0:28
Гендиректор петербургского "Динамо": судейство в матче с "Зенитом" было непредвзятымСпорт 21 сентября, 23:57
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛСпорт 21 сентября, 22:49
Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 21 сентября, 22:44
Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с КаваниСпорт 21 сентября, 22:41
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:38
Санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за пару дней до выборов в Бундестаг теряет голоса избирателей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, представленного в четверг телеканалом ZDF.
Рейтинг социал-демократов составляет 21,5%, что меньше на 1,5 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей. Консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) готовы поддержать 36% респондентов. Рейтинг блока не изменился.
Опрос показал, что третье место может занять правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Ей под силу набрать 11% голосов (плюс один пункт). Рейтинг свободных демократов (СвДП) составил 10%, Левой партии - 8,5%, "зеленых" - 8%. Остальные партии, согласно опросу, не преодолеют 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Бундестаг.
Таким образом, исходя из результатов исследования, правительство по итогам выборов могут сформировать или блок ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая большая коалиция), или альянс, именуемый "Ямайка" (по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки - ХДС/ХСС, СвДП и "зеленые").
При этом 56% респондентов признались, что хотели бы видеть на посту канцлера после выборов Ангелу Меркель. Лишь 32% высказались в пользу кандидата от СДПГ Мартина Шульца.
Парламентские выборы в Германии состоятся в ближайшее воскресенье, 24 сентября.