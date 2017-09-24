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Минфин США: новые санкции против КНДР дали министерству беспрецедентные полномочия

Международная панорама
24 сентября, 17:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, сентября. /ТАСС

Глава минфина Стивен Мнучин заявил, что теперь у министерства появилась возможность "блокировать любые финансовые организации, содействующие КНДР"

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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© EPA-EFE/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Санкции Вашингтона против КНДР наделили министерство финансов США беспрецедентно широкими полномочиями. Это отметил в воскресенье в эфире телекомпании CNN министр финансов Стивен Мнучин.

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"Президент [Дональд] Трамп подписал исполнительный указ. Он имеет большое значение, так как расширяет полномочия минфина до невиданных ранее пределов, позволяя ему блокировать многие транзакции тех, кто торгует с Северной Кореей или ведет с ней крупные дела. Указ дает нам возможность блокировать любые финансовые организации, содействующие [КНДР]", - пояснил Мнучин.

"Президент крайне привержен обязательству блокировать экономические операции [с КНДР]. В этом заключается вся суть [принятых мер]", - добавил глава минфина США.

В четверг Трамп подписал указ, который наделяет министерство финансов США расширенными полномочиями по оказанию санкционного давления на КНДР. В соответствии с документом, США будут применять меры в отношении финансовых институтов, в том числе американских, взаимодействующих с правительством КНДР или ее гражданами, действия которых могут быть выгодны Пхеньяну. Вводится 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, побывавшими на территории КНДР.

Президент США перед встречей с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о том, что финансовый регулятор Китая дал указание банкам страны перестать обслуживать сделки с КНДР. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан в пятницу на брифинге опроверг информацию о том, что Народный банк Китая дал указание финансовым учреждениям страны прекратить ведение бизнеса с КНДР.

Санкции против КНДР

В отношении КНДР действует санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до двух млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Мнучин, Стивен Трамп, Дональд
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США КНДР Китай Россия Республика Корея
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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