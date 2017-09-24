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Премьер Ирака заявил, что Багдад сделает необходимые шаги для сохранения единства страны

Международная панорама
24 сентября, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

По словам Хейдара аль-Абади, в Курдистане много внутренних проблем, которые усугубятся после референдума о независимости

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центральные власти Ирака намерены и дальше принимать необходимые меры, чтобы сохранить единство страны. Об этом заявил в воскресенье в телевизионном обращении иракский премьер Хейдар аль-Абади.

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"Мы отвергаем все односторонние решения, которые влияют на единство Ирака, безопасность и стабильность в регионе. Все это противоречит нашей конституции, - указал он. - Политика курдских лидеров угрожает соседним странам и даже жителям самого региона. И я говорю вам, что последуют дальнейшие необходимые шаги по поддержанию единства Ирака и безопасности его граждан".

Глава кабмина также подчеркнул, что "большинство проблем Курдистана - внутренние". "Проблемы эти - не с Багдадом, и они только будут усугубляться после референдума", - отметил он.

Выступление аль-Абади транслировалось одновременно с пресс-конференцией, которую проводит в настоящее время в Эрбиле лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани в связи с запланированным на 25 сентября референдумом о независимости.

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Абади, Хейдар, аль-
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