Премьер Ирака заявил, что Багдад сделает необходимые шаги для сохранения единства страны

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центральные власти Ирака намерены и дальше принимать необходимые меры, чтобы сохранить единство страны. Об этом заявил в воскресенье в телевизионном обращении иракский премьер Хейдар аль-Абади.
"Мы отвергаем все односторонние решения, которые влияют на единство Ирака, безопасность и стабильность в регионе. Все это противоречит нашей конституции, - указал он. - Политика курдских лидеров угрожает соседним странам и даже жителям самого региона. И я говорю вам, что последуют дальнейшие необходимые шаги по поддержанию единства Ирака и безопасности его граждан".
Глава кабмина также подчеркнул, что "большинство проблем Курдистана - внутренние". "Проблемы эти - не с Багдадом, и они только будут усугубляться после референдума", - отметил он.
Выступление аль-Абади транслировалось одновременно с пресс-конференцией, которую проводит в настоящее время в Эрбиле лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани в связи с запланированным на 25 сентября референдумом о независимости.