СМИ: глава Иракского Курдистана проголосовал на референдуме о независимости

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани проголосовал в понедельник на референдуме о независимости курдской автономии Ирака. Об этом сообщил телеканал Rudau.
По имеющейся информации, одним из первых на участки для голосования также пришел губернатор провинции Киркук Наджм-ад-Дин Карим, за отставку которого проголосовал парламент Ирака. Эта богатая нефтью северная провинция Ирака не входит в состав Иракского Курдистана, однако фактически контролируется курдскими военизированными формированиями "пешмерга".
Участки для голосования открылись в понедельник утром в провинциях Эрбиль, Сулеймания, Дахук, входящих в состав Иракского Курдистана и на спорных территориях в Киркуке, Найнаве и Дияле. В общей сложности в избирательные списки внесено свыше 5 млн человек. За ходом голосования следят более 400 международных наблюдателей, освещают плебисцит порядка 600 журналистов, треть - представители иностранных СМИ.
Избирательные участки завершат свою работу в 18:00 по местному времени (совпадает с московским), а предварительные результаты голосования будут обнародованы в течение суток после этого.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.
Против проведения референдума выступает центральное правительство, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как этот шаг Эрбиля, по их мнению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.