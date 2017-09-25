Лидер "Альтернативы для Германии" отказалась входить в парламентскую фракцию своей партии

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри, которая относится к умеренному крылу правой партии, заявила о желании выйти из фракции политической силы в новом составе Бундестага.
"Для меня очевидно, что я не буду принадлежать к фракции в Бундестаге", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Берлине. После заявления она покинула пресс-конференцию, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы.
На брифинге остались политики, представляющие радикальное крыло партии, с которыми во время предвыборной гонки у Петри назревали идеологические разногласия. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд, выступавший кандидатом от партии в канцлеры, заявил, что для него шаг Петри оказался неожиданностью.
Согласно официальным предварительным результатам, "Альтернатива для Германии" стала третьей силой в Бундестаге, ее поддержали 12,6% избирателей. На первой позиции закрепился консервативный блок Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), за него проголосовали 33% избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социал-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев.