Конец "большой коалиции" и крайние правые в немецком Бундестаге

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Блок консерваторов Ангелы Меркель одерживает победу на воскресных выборах в Бундестаг, набирая около 33%. На втором месте закрепились социал-демократы (СДПГ) с худшим в своей истории результатом в 20%. Тектоническим сдвигом для немецкой политики стало и попадание "Альтернативы для Германии" (АдГ) в парламент, где не было партий правого толка с окончания Второй мировой войны.

Всего, согласно данным экзитпола, проведенного по заказу центрального телеканала ARD, в Бундестаге 19-го созыва впервые с 1953 года будут представлены шесть политических сил - выступающие единым блоком Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС, 33,2%), СДПГ (20,8%), АдГ (13,1%), Свободная демократическая партия (СвДП, 10,4%), "зеленые" (9,2%) и Левая партия (8,7%).

После того, как СДПГ приняла решение уйти в оппозицию, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, "свободные демократы" и "зеленые"). Однако немецкие эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.

Четвертый срок Меркель

Результаты выборов, хоть и стали для консерваторов неудовлетворительными и самыми плохими для канцлера Ангелы Меркель за все 12 лет ее правления, но позволяют ей вновь сформировать коалицию. Об этом она и заявила, выступая перед своими однопартийцами. "Мы стратегическую задачу выполнили и стали крупнейшей силой, у нас есть задача сформировать правительство. В обход нас оно сформировано не будет", - подчеркнула Меркель.

Она также обозначила ключевые задачи на предстоящие четыре года. При этом во главу угла она поставила не укрепление экономики, обеспечение единства Евросоюза и ограничение нелегальной миграции, которые упомянула, а возвращение ушедшего от партии электората.

"Перед нами теперь стоит большой вызов - попадание "Альтернативы для Германии" в Бундестаг", - сказала лидер консерваторов. "Мы проведем подробный анализ, мы хотим исправить ошибки и отбить у АдГ избирателей", - добавила она.

Конец правления социал-демократов

Социал-демократы, показав худший для себя результат в послевоенной истории, приняли решение уйти в оппозицию. "Я понимаю, что в такой день вы ждете объяснений. У нас не получилось мобилизовать базу наших традиционных избирателей, несмотря на то, что в последние годы смогли добиться многого в социальной политике", - отметил лидер СДПГ Мартин Шульц. "Это горький день для немецких социал-демократов", - добавил он.

В то же время он заявил, что не планирует после провала на выборах уходить с поста лидера партии. "Нет, кто об этом говорит?" - сказал Шульц, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли он уйти с поста лидера СДПГ. "Я пользуюсь поддержкой со стороны правления для обновления [курса] партии", - отметил политик.

Этим, по его собственным словам, Шульц и планирует заниматься в будущем. А возглавлять фракцию СДПГ в Бундестаге партийцы доверят другому политику. В качестве одной из кандидатур на эту должность, по данным экспертов, рассматривается министр труда и социальных дел в нынешнем кабмине Андреа Налес.

Германией будет править "Ямайка"?

С арифметической точки зрения единственным возможным вариантом формирования правящей коалиции в Германии остается так называемая "Ямайка" - по цветам, символизирующим консерваторов, либералов из Свободной демократической партии (СвДП) и "зеленых", и совпадающим с цветами флага соответствующего государства.

На региональном уровне "Ямайка" правит сейчас в земле Шлезвиг-Гольштейн. Впервые она была сформирована в 2009 году в Сааре и распалась еще до выборов в ландтаг (земельный парламент). На федеральном уровне такой коалиции до сих пор не существовало, и она стала бы прецедентом.

В свете разногласий между баварским Христианско-социальным союзом, СвДП и "зелеными" по целому ряду вопросов на федеральном уровне такой альянс был бы крайне неустойчивым и мог бы очень быстро привести к политическому хаосу, когда партнеры просто бы блокировали друга друга в принятии важных решений, отмечают эксперты. В то же время они считают, что "Ямайка", наоборот, могла бы привести к настоящему "перезапуску" политической Германии и реализовать целый ряд инициатив во благо страны, в том числе в сфере экологии, развития цифровых технологий, науки и образования.

Альтернативная реальность Германии

Попадание АдГ в Бундестаг не стало сюрпризом для немецкой общественности. Слишком устойчивыми были рейтинги правых популистов на протяжении последнего года.

После объявления данных первых экзитполов, согласно которым евроскептики становятся третьей по силе фракцией и формально возглавляют оппозицию, один из лидеров АдГ Александер Гауланд сказал, что "начинает охоту" на партию Ангелы Меркель. Канцлер со своей стороны пообещала тщательно проанализировать ситуацию, чтобы вернуть назад электорат, который переметнулся от ХДС/ХСС к правым. Согласно данным социологов, от консерваторов к АдГ ушли примерно миллион сторонников из числа тех, кто голосовал в воскресенье.

За "Альтернативу", которая стала первой правой партией в немецком Бундестаге в современной истории, проголосовали около 13% избирателей. Другие партии не без оснований считают популистов "нацистской и расистской" политической силой и отказываются с ней взаимодействовать. В свою очередь одна из лидеров АдГ Алис Вайдель заявила, что настроена "на конструктивное сотрудничество в рамках парламентской оппозиции".