МИД КНР: эскалация ситуации на Корейском полуострове не в интересах ни одной из сторон

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китай призывает все стороны воздерживаться от провокационных действий и заявлений, которые могут привести к ухудшению обстановки на Корейском полуострове. Как отметил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, эскалация ситуации в этом регионе не отражает интересы ни одной из сторон.

"Должен подчеркнуть, что ситуация на Корейском полуострове остается в крайней степени напряженной и сложной. Мы надеемся, что все стороны будут воздерживаться от провокационных действий и заявлений", - подчеркнул он. "Уверены, что эскалация ситуации на полуострове не в интересах ни одной из сторон", - сказал дипломат.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, вылетевшие с Гуама в сопровождении истребителей ВВС США F-15C Eagle с японской Окинавы, совершили в субботу полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от КНДР, вплотную приблизившись к самому северному краю демилитаризованной зоны.

По словам представителей Пентагона, этот вылет стал "демонстрацией" того, что у президента США Дональда Трампа есть военные варианты действий для ликвидации любой угрозы.

В ответ через несколько часов на сайте DPRK Today было опубликовано видео, на котором смонтировано уничтожение американских бомбардировщиков и истребителей, а также атомного авианосца "Карл Винсон" вооруженными силами КНДР.