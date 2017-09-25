Социал-демократы Германии рассчитывают побороться за лидерство в Бундестаге

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что его политическая сила в будущем намерена бороться за лидерство в Бундестаге. Об этом он заявил в понедельник в Берлине перед заседанием правления социал-демократов.

"В будущем мы хотим быть не только оппозиционной партией, чтобы критиковать власть, но и в последействии повести страну вперед с позиций социал-демократов", - сказал он.

По его словам, именно поэтому СДПГ планирует уйти в оппозицию после вчерашнего провала на выборах. "Мы должны показать, что СДПГ даже после плохого результата не уходит от ответственности, а воспринимает это как задачу быть сильной оппозиционной партией и защищать демократию от тех, кто на нее нападает", - заявил политик.

Он также сообщил, что правление партии в понедельник планирует обсудить подходы социал-демократов к новой для них оппозиционной роли.

СДПГ, согласно официальным предварительным результатам, по итогам выборов в Бундестаг показала худший в своей истории результата, получив 20,5% голосов и объявила об уходе в оппозицию.