Focus: баварские консерваторы могут выйти из фракции партии Меркель в Бундестаге

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС), традиционно формирующий единую фракцию с Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель, может решиться на формирование собственного представительства в Бундестаге. Об этом со ссылкой на лидера ХСС Хорста Зеехофера сообщает издание Focus Online.

По его информации, соответствующий вопрос политик вынес на обсуждение правления партии.