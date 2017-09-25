Focus: баварские консерваторы могут выйти из фракции партии Меркель в Бундестаге

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС), традиционно формирующий единую фракцию с Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель, может решиться на формирование собственного представительства в Бундестаге. Об этом со ссылкой на лидера ХСС Хорста Зеехофера сообщает издание Focus Online.
По его информации, соответствующий вопрос политик вынес на обсуждение правления партии.