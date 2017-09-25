Глава Каталонии не сомневается, что референдум состоится, несмотря на изъятие бюллетеней

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава испанской Каталонии Карлес Пучдемон не сомневается в том, что запланированный на 1 октября референдум о независимости региона состоится. Об этом он заявил в понедельник в эфире французской радиостанции Frans Inter.
Пучдемону был задан вопрос, насколько реально проведение референдума в намеченные сроки после того, как власти Испании изъяли около 10 млн предназначенных для голосования бюллетеней и задержали каталонских официальных лиц, занимавшихся организацией плебисцита. "Мы предвидели возможность реакции такого уровня со стороны государства, даже если эта реакция и полностью выходит за рамки испанской конституции, ведь власти действовали так, как будто введено чрезвычайное положение и приостановлена автономия (Каталонии - прим. ТАСС) без каких-либо обсуждений в парламенте. Мы предвидели эту возможность, и я подтверждаю, что места для голосования будут, будут бюллетени, чтобы выразить свое мнение, и, что самое главное - будут сами голосующие", - заверил глава Каталонии.
При этом он отметил, что не опасается эскалации конфликта. Комментируя высказывания о том, что проведение референдума в обход запрета Мадрида может привести к гражданской войне в стране, Пудчемон подчеркнул, что "насилие - это не выход для Каталонии". "За шесть последних лет, когда проводились огромные демонстрации с более чем миллионом участников, не было ни единого инцидента. Со стороны Мадрида это неприемлемо - выдвигать подобные аргументы", - добавил он.
20 сентября Гражданская гвардия Испании провела ряд обысков в Барселоне и других населенных пунктах на территории автономии. Были задержаны 12 человек, в том числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники ряда департаментов. Некоторые из них впоследствии были отпущены. Гражданская гвардия также изъяла около 10 млн бюллетеней, предназначенных для голосования.
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.