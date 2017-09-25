Британская полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в метро

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала седьмого подозреваемого в рамках расследования теракта на наземной станции метро "Парсонс грин" в Лондоне. Об этом сообщил в понедельник Скотленд-Ярд.
"20-летний мужчина был задержан в Кардиффе [столица Уэльса] примерно в 6:00 по местному времени [8:00 мск] в понедельник, 25 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда.
Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции лондонского метрополитена Parsons Green, в результате которого пострадали 30 человек, прогремел 15 сентября. По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. Большинство из пострадавших получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".
В рамках расследования теракта полиция ранее задержала шесть человек, трое из них позже были отпущены на свободу, остальные остаются под стражей. Одному из задержанных, 18-летнему жителю городка Санбери-он-Темз (юго-западный пригород Лондона) Ахмеду Хассану, были предъявлены обвинения в покушении на убийство людей и использовании взрывчатых веществ, которое могло угрожать жизням людей и нанести ущерб имуществу.