Свободную демократическую партию Германии пригласили в правящую коалицию

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии получила приглашение к переговорам о вхождению в правящую коалицию. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Берлине лидер партии Кристиан Линднер, отвечая на вопрос, поступали ли партии соответствующие предложения.
"Да", - сказал он, отказавшись уточнять, с какой политической силой состоялись переговоры.
По итогам выборов в Бундестаг и после решения социал-демократов уйти в оппозицию в Германии остается единственный арифметически возможный вариант формирования коалиции - с участие консервативного блока Ангелы Меркель из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, "зеленых" и СвДП.
"Мы готовы к правительственной ответственности, но мы хотим изменить направление политики в стране", - сказал он. По его словам, в ином случае партия будет готова уйти в оппозицию. "Если не получится, мы уйдем в оппозицию, чтобы оттуда доносить нашу точку зрения", - подчеркнул Линднер.
Согласно официальным предварительным результатам, консервативный блок Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) победил на выборах в Бундестаг, набрав 33% голосов избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась СОциал-демократическая партия Германии, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, СвДП - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%.