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Польша рассчитывает получить первую батарею Patriot на два года раньше

Международная панорама
25 сентября, 15:20 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 25, сентября. /ТАСС

Поставки американской системы противовоздушной и противоракетной обороны могут начаться в 2020 году, а не в 2022 году

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ВАРШАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Польши рассчитывает, что поставки американской системы противовоздушной и противоракетной (ПВО/ПРО) Patriot начнутся в 2020 году, а не в 2022 году, как планировалось ранее. Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич по итогам визита в США.

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"Первая батарея системы ПВО/ПРО Patriot может быть поставлена в 2020 году, а не 2022 году", - цитирует слова министра Польское агентство печати.

По словам Мачеревича, в ходе переговоров в США ему удалось также заручиться поддержкой американских властей в деле получения согласия на трансфер в Польшу определенных технологий, связанных с поставкой Patriot.

6 июля минобороны Польши и США подписали меморандум о поставках в республику комплексов Patriot в современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром. "Достижение оперативной готовности ожидается в 2023 году", - указано в тексте декларации, подписанной оборонными ведомствами Польши и США.

Подписанный оборонными ведомствами двух стран меморандум предусматривает, что в первой фазе реализации этого плана США представят Польше предложение, касающееся четырех комплексов (двух батарей с 12 пусковыми установками), оснащенными ракетами PAC-3 MSE и системой управления огнем IBCS. Вторая фаза ориентирована на поставки более современных технологий с использованием новейших радаров и польских сенсоров.

Польша приобретает Patriot для национальной системы ПВО/ПРО "Висла". Планировалась покупка восьми батарей на сумму 30 млрд злотых (около $7,5 млрд).

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