Польша в течение 10 лет получит полную систему ПВО/ПРО Patriot

ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Польши рассчитывает, что американская система противовоздушной и противоракетной (ПВО/ПРО) Patriot будет полностью развернута в республике в течение 10 лет. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны страны Бартош Ковнацкий.

6 июля минобороны Польши и США подписали меморандум о поставках в республику комплексов Patriot в современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром. "Достижение оперативной готовности ожидается в 2023 году", - указано в тексте декларации, подписанной оборонными ведомствами Польши и США.

"Сейчас мы безоружны, если говорить о противовоздушной обороне, - оценил Ковнацкий. - Один из важнейших вызовов для польской безопасности - строительство собственного щита". "В течение 10 лет у нас будет полная система, действующая, эффективная и абсолютно безопасная. Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - добавил замминистра.

Польша приобретает Patriot для национальной системы ПВО/ПРО "Висла". Планировалась покупка восьми батарей на сумму 30 млрд злотых (около $7,5 млрд).

Подписанный между польским и американским оборонными ведомствами меморандум предусматривает, что в первой фазе реализации этого плана США представят Польше предложение, касающееся четырех комплексов (двух батарей с 12 пусковыми установками), оснащенными ракетами PAC-3 MSE и системой управления огнем IBCS. Вторая фаза ориентирована на поставки более современных технологий с использованием новейших радаров и польских сенсоров.