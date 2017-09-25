ООН: референдум в Иракском Курдистане может привести к дестабилизации страны

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен "возможным дестабилизирующим эффектом" референдума в Иракском Курдистане и поддерживает территориальную целостность страны. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обеспокоен возможным дестабилизирующим эффектом референдума в Иракском Курдистане. Генеральный секретарь полностью уважает суверенитет, территориальную целостность и единство Ирака и считает, что все вопросы между федеральными властями и региональным правительством Курдистана должны решаться через упорядоченный диалог", - сказал он.

По словам Дюжаррика, Гутерриш рассчитывает, что итоги референдума не повлияют на операции ООН в Ираке, и они будут "беспрепятственно продолжаться". Он также призвал оказать поддержку гуманитарным и другим усилиям всемирной организации.

Отвечая на вопрос о том, как соотносится позиция генсека с закрепленным в Уставе ООН правом народов на самоопределение, Дюжаррик подчеркнул, что "никто не ставит под сомнение" написанное в основополагающем документе всемирной организации. Он отметил, что Гутерриш "ясно выразил свои чувства", которые состоят в том, что референдум может вызывать "напряженность в регионе".

В Иракском Курдистане в понедельник состоялся референдум о независимости от Ирака. Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн человек. Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу по окончании референдума провозглашать независимость, но готова к диалогу с правительством в Багдаде, а также с соседними странами.