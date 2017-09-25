СМИ: власти Иракского Курдистана попросили население после плебисцита не стрелять в воздух

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КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Командование сил по противодействию террору Иракского Курдистана обратилось к населению с просьбой не стрелять в воздух, отмечая завершение голосования на референдуме о независимости, который проводился в понедельник в этом регионе. Об этом сообщил интернет-портал Shafaq News, цитируя обращение этой силовой структуры Иракского Курдистана.
"Мы просим население воздержаться от стрельбы в воздух, проявляя радость по поводу окончания референдума о независимости", - говорится в заявлении командования. В обращении поясняется, что "вести себя цивилизованно" нужно с тем, чтобы "не дать врагам воспользоваться в своих целях такими случаями".
Участки для голосования на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершили свою работу в 19:00 по местному времени (совпадает с московским), на час позже запланированного срока. Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн человек. Голосование проходило в провинциях Эрбиль, Сулеймания, Дахук, входящих в состав курдского региона Ирака, а также в провинции Киркук и местах компактного проживания курдов в Найнаве и Дияле.
Официальные результаты прошедшего референдума станут известны не раньше вечера вторника.