В референдуме в Иракском Курдистане приняли участие почти 80% зарегистрированных

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Около 80% от общего числа зарегистрированных для голосования лиц приняли участие в прошедшем в понедельник референдуме о независимости Иракского Курдистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму.

По ее данным, к урнам для голосования в ходе референдума пришли "около 78% зарегистрированных".

Участки для голосования на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершили свою работу в 19:00 по местному времени (совпадает с московским), на час позже запланированного срока. Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн человек. Голосование проходило в провинциях Эрбиль, Сулеймания, Дахук, входящих в состав курдского региона Ирака, а также в провинции Киркук и местах компактного проживания курдов в Найнаве и Дияле.

Официальные результаты прошедшего референдума станут известны не раньше вечера вторника.