Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: ФБР начало расследование кибератаки на комиссию по ценным бумагам и биржам США

Международная панорама
26 сентября, 2:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, сентября. /ТАСС

Хакеры взломали компьютеры фирм, которые тестировали систему подачи документов в комиссию с подлинной информацией, сообщает агентство

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. ФБР и Секретная служба США начали расследование взлома неизвестными хакерами систем американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая хранит информацию и документы тысяч частных компаний и финансовых организаций. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По сведениям его источников, киберпреступники получили несанкционированный доступ к данным комиссии в октябре 2016 года, замечено это было в том же месяце. Хакеры якобы использовали сервер, который базировался в Восточной Европе. Злоумышленники, в частности, взломали компьютеры фирм, которые тестировали систему подачи документов в комиссию с применением подлинной информации.

Официальный представитель комиссии Джей Клейтон 20 сентября сообщил о том, что хакеры получили доступ к ее системам. Как стало тогда известно, имело место проникновение в систему регистрации и хранения документов. В августе 2017 года данный инцидент позволил некоей стороне незаконно обогатиться на торгах. В комиссии указывали, что взлом не подорвал ее работу и не привел к систематическому возникновению угрозы повторных кибератак.

На позапрошлой неделе бюро кредитных историй Equifax сообщило, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
С иномарки, которая сбила сотрудника ГИБДД в центре Москвы, сняты номера серии АМР
3
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
4
Вопреки угрозам и критике: иракские курды провели референдум, грозящий взорвать регион
5
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
6
В Белом доме назвали абсурдными заявления о том, что США якобы объявили войну КНДР
7
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама