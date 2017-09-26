Reuters: ФБР начало расследование кибератаки на комиссию по ценным бумагам и биржам США

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. ФБР и Секретная служба США начали расследование взлома неизвестными хакерами систем американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая хранит информацию и документы тысяч частных компаний и финансовых организаций. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По сведениям его источников, киберпреступники получили несанкционированный доступ к данным комиссии в октябре 2016 года, замечено это было в том же месяце. Хакеры якобы использовали сервер, который базировался в Восточной Европе. Злоумышленники, в частности, взломали компьютеры фирм, которые тестировали систему подачи документов в комиссию с применением подлинной информации.

Официальный представитель комиссии Джей Клейтон 20 сентября сообщил о том, что хакеры получили доступ к ее системам. Как стало тогда известно, имело место проникновение в систему регистрации и хранения документов. В августе 2017 года данный инцидент позволил некоей стороне незаконно обогатиться на торгах. В комиссии указывали, что взлом не подорвал ее работу и не привел к систематическому возникновению угрозы повторных кибератак.

На позапрошлой неделе бюро кредитных историй Equifax сообщило, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.