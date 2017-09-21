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WSJ: бюро кредитных историй Equifax выявило крупную кибератаку только через четыре месяца

Экономика и бизнес
21 сентября, 2:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

О том, что хакеры четыре месяца имели беспрепятственный доступ в базах данных Equifax, установила компания FireEye

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бюро кредитных историй Equifax только через четыре месяца выявило, что подверглось массированной кибератаке, Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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Кибермошенники получили доступ к данным 143 млн клиентов компании Equifax

Согласно ее сведениям, в Equifax обнаружили признаки взлома 29 июля. После этого были вызваны специалисты в области компьютерной безопасности, которые помогли устранить уязвимые места в защите системы компании. Само бюро раскрыло информацию о кибератаке только 7 сентября.

О том, что хакеры четыре месяца имели беспрепятственный доступ в базах данных Equifax, установила компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности. Она в конфиденциальном порядке на этой неделе разослала уведомления об этом ряду клиентов бюро кредитных историй, пояснила газета.

На позапрошлой неделе Equifax сообщило, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.

Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) компания Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более чем 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.

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