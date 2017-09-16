CNN: два ведущих сотрудника уволились из Equifax после крупного кибервзлома

Минпромторг: промышленное сотрудничество РФ и Кубы динамично развиваетсяЭкономика и бизнес 16 сентября, 3:48
Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в РоссииСпорт 16 сентября, 3:12
Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018Спорт 16 сентября, 2:33
Reuters: умер актер Гарри Дин СтэнтонКультура 16 сентября, 2:23
Кириленко: победа сборной России над сербами в полуфинале Евробаскета стала бы чудомСпорт 16 сентября, 2:22
WSJ: Трампу предложили помиловать Ассанжа за факты о непричастности РФ к хакерским атакамМеждународная панорама 16 сентября, 1:43
Эрмитаж ищет новых хозяев для кошек, пострадавших при задымлении в музееОбщество 16 сентября, 1:32
Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с СШАМеждународная панорама 16 сентября, 1:15
Очередной теракт может быть неизбежен: Великобритания на осадном положенииМеждународная панорама 16 сентября, 0:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Двое старших сотрудников бюро кредитных историй Equifax, которое на прошлой неделе подверглось массированной кибератаке, ушли в пятницу в отставку. Это - Сюзан Молдин, отвечавшая за вопросы безопасности в бюро, и Дэйв Уэбб, курировавший информационную политику, сообщила телекомпания CNN.
Она поясняет, что получила из Equifax ответ на просьбу раскрыть должности и имена сотрудников, ушедших в отставку. Само бюро в самых общих выражениях информировало об изменениях в своем штате, которые вступили в силу.
На прошлой неделе Equifax сообщило, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.
Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) компания Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более чем 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.