CNN: два ведущих сотрудника уволились из Equifax после крупного кибервзлома

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Двое старших сотрудников бюро кредитных историй Equifax, которое на прошлой неделе подверглось массированной кибератаке, ушли в пятницу в отставку. Это - Сюзан Молдин, отвечавшая за вопросы безопасности в бюро, и Дэйв Уэбб, курировавший информационную политику, сообщила телекомпания CNN.

Она поясняет, что получила из Equifax ответ на просьбу раскрыть должности и имена сотрудников, ушедших в отставку. Само бюро в самых общих выражениях информировало об изменениях в своем штате, которые вступили в силу.

На прошлой неделе Equifax сообщило, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.

Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) компания Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более чем 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.