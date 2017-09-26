Глава МИД Республики Корея уверена, что КНДР продолжит провокационные действия

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР продолжат свои провокационные действия, но США и Республике Корея крайне необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности. С такими словами в понедельник выступила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
"Весьма вероятно, что Северная Корея будет и дальше заниматься провокационной деятельностью, - отметила она. - И при таких обстоятельствах крайне важно, чтобы мы - [Республика] Корея и США - вместе искали выход из ситуации <...> с целью предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности или любые случайные военные столкновения, которые могут быстро выйти из-под контроля".
По словам главы МИД республики, последствия еще одной войны в регионе могут стать "разрушительными не только для Корейского полуострова, но и для всей Северо-Восточной Азии и, безусловно, для всего международного сообщества". Во время выступления она несколько раз подчеркнула, что Вашингтон и Сеул "не желают краха" КНДР. "Северная Корея должна обращать внимание на наши заявления и менять свой курс. Первым шагом для нее стало бы прекращение провокаций", - считает министр.
"Политические и дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи и улучшению отношений между обеими Кореями могут и должны быть продолжены,- уверена она. - Недавние опросы показали, что общественность - как в [Республике] Корее, так и в США - призывает к дипломатии [в деле решения ситуации на Корейском полуострове]".
При этом Кан Гён Хва назвала санкции "дипломатическим механизмом", который наряду с самой дипломатией "не нацелен на свержение [правительства] или крах Северной Кореи", но "должен побудить ее сесть за стол для серьезных переговоров по денуклеаризации" Корейского полуострова.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.