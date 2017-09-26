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Глава МИД Республики Корея уверена, что КНДР продолжит провокационные действия

Международная панорама
26 сентября, 3:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

По мнению Кан Гён Хва, Сеул и Вашингтон должны предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР продолжат свои провокационные действия, но США и Республике Корея крайне необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности. С такими словами в понедельник выступила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

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"Весьма вероятно, что Северная Корея будет и дальше заниматься провокационной деятельностью, - отметила она. - И при таких обстоятельствах крайне важно, чтобы мы - [Республика] Корея и США - вместе искали выход из ситуации <...> с целью предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности или любые случайные военные столкновения, которые могут быстро выйти из-под контроля".

По словам главы МИД республики, последствия еще одной войны в регионе могут стать "разрушительными не только для Корейского полуострова, но и для всей Северо-Восточной Азии и, безусловно, для всего международного сообщества". Во время выступления она несколько раз подчеркнула, что Вашингтон и Сеул "не желают краха" КНДР. "Северная Корея должна обращать внимание на наши заявления и менять свой курс. Первым шагом для нее стало бы прекращение провокаций", - считает министр.

"Политические и дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи и улучшению отношений между обеими Кореями могут и должны быть продолжены,- уверена она. - Недавние опросы показали, что общественность - как в [Республике] Корее, так и в США - призывает к дипломатии [в деле решения ситуации на Корейском полуострове]".

При этом Кан Гён Хва назвала санкции "дипломатическим механизмом", который наряду с самой дипломатией "не нацелен на свержение [правительства] или крах Северной Кореи", но "должен побудить ее сесть за стол для серьезных переговоров по денуклеаризации" Корейского полуострова.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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