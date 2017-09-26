СМИ: КНДР могла похитить у Южной Кореи технологии запуска баллистических ракет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Разведка КНДР взломала серверы одного из производителей вооружений в Южной Корее и похитила технологии запуска баллистических ракет с подводных лодок. Об этом сообщила во вторник сеульская газета "Кёнхян синмун" со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.

По данным газеты, похищены были технологии так называемого холодного старта, когда ракета выбрасывается из пусковой установки подводной лодки под давлением сжатого воздуха или газа, а ее двигатель запускается уже в воздухе. В КНДР ранее проводились ракетные испытания с использованием такой системы.

Как передает информационное агентство Kyodo, представитель министерства обороны Южной Кореи не опроверг, но и не подтвердил эту информацию. "Мы не комментируем то, что может иметь большое значение с точки зрения обеспечения безопасности", - заявил он в ответ на соответствующий запрос.

Пхеньян в последнее время демонстрирует значительные успехи как в разработке баллистических ракет различных типов, так и подводных лодок. Как отмечает "Кёнхян синмун", имеются подозрения, что в руки разведки КНДР могли попасть также чертежи тяжелой подводной ложки водоизмещением 3 тыс. тонн, которую ВМС Южной Кореи намереваются получить в районе 2020 года.