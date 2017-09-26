Премьер Испании отказался лететь на саммит в Таллине из-за ситуации в Каталонии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Испанский премьер-министр Мариано Рахой отменил поездку на саммит лидеров ЕС, который состоится в Таллине в эту пятницу. Как сообщило агентство AFP, причиной стала напряженная политическая обстановка в стране и в частности подготовка властями Каталонии к проведению референдума о независимости.

"Было принято решение, что предпочтительнее остаться здесь для участия в заседании совета министров, намеченном на пятницу, а также по причине каталонского вопроса", - приводит агентство слова правительственного источника.

В Таллине 29 сентября пройдет саммит ЕС по цифровым технологиям. Ожидается, что в нем примут участие главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, а также лидеры стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Правительство Каталонии планирует провести референдум о независимости 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными, власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.