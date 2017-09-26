Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Испании отказался лететь на саммит в Таллине из-за ситуации в Каталонии

Международная панорама
26 сентября, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В саммите ЕС по цифровым технологиям примут участие главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, а также лидеры стран Евросоюза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Испанский премьер-министр Мариано Рахой отменил поездку на саммит лидеров ЕС, который состоится в Таллине в эту пятницу. Как сообщило агентство AFP, причиной стала напряженная политическая обстановка в стране и в частности подготовка властями Каталонии к проведению референдума о независимости.

Смотрите также

Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

"Было принято решение, что предпочтительнее остаться здесь для участия в заседании совета министров, намеченном на пятницу, а также по причине каталонского вопроса", - приводит агентство слова правительственного источника.

В Таллине 29 сентября пройдет саммит ЕС по цифровым технологиям. Ожидается, что в нем примут участие главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, а также лидеры стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Правительство Каталонии планирует провести референдум о независимости 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными, власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела
Страны
Эстония Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Иран возбудил уголовное дело против Павла Дурова
4
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
5
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама