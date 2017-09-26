Трамп надеется, что ЕС последует примеру США и введет санкции против Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник надежду, что страны ЕС последуют примеру американских властей и введут санкции в отношении властей Венесуэлы.
"Мы надеемся, что наши друзья в ЕС скоро последуют примеру США, Канады и многих стран Латинской Америки и введут санкции против режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - отметил американский лидер на совместной пресс-конференции с председателем правительства Испании Мариано Рахоем в Белом доме.
Президент США считает, что венесуэльцы "страдают от голода, бедности и опасной политической нестабильности при репрессивном социалистическом режиме Мадуро".
С начала апреля в Венесуэле начались акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.
К дальнейшему обострению конфликта между оппозицией и правительством привел созыв Конституционной ассамблеи по решению главы государства, без проведения предварительного референдума. Оппоненты Мадуро бойкотировали состоявшиеся в конце июля выборы в учредительный орган и отказались признавать его решения.