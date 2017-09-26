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Трамп надеется, что ЕС последует примеру США и введет санкции против Венесуэлы

Международная панорама
26 сентября, 21:23 дата обновления: 26 сентября, 21:41 UTC+3

Президент США считает, что венесуэльцы "страдают от голода, бедности и опасной политической нестабильности при репрессивном социалистическом режиме Мадуро"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник надежду, что страны ЕС последуют примеру американских властей и введут санкции в отношении властей Венесуэлы.

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"Мы надеемся, что наши друзья в ЕС скоро последуют примеру США, Канады и многих стран Латинской Америки и введут санкции против режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - отметил американский лидер на совместной пресс-конференции с председателем правительства Испании Мариано Рахоем в Белом доме.

Президент США считает, что венесуэльцы "страдают от голода, бедности и опасной политической нестабильности при репрессивном социалистическом режиме Мадуро".

С начала апреля в Венесуэле начались акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

К дальнейшему обострению конфликта между оппозицией и правительством привел созыв Конституционной ассамблеи по решению главы государства, без проведения предварительного референдума. Оппоненты Мадуро бойкотировали состоявшиеся в конце июля выборы в учредительный орган и отказались признавать его решения.

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Персоны
Трамп, Дональд Рахой, Мариано Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
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