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Отец Отто Вомбиера раскрыл подробности состояния сына после заточения в КНДР

Международная панорама
26 сентября, 23:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, сентября. /ТАСС

Американский студент скончался через несколько дней после возвращения в США

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Отец американского студента Отто Вомбиера рассказал, в каком состоянии его сына доставили в США минувшим летом после тюремного заключения в КНДР.

"Голова Отто была обрита наголо, трубка для искусственного кормления торчала у него из носа, глаза незряче смотрели в одну точку в пространстве, - рассказал Фред Вомбиер в опубликованном во вторник интервью телеканалу Fox News. - Он был слеп и глух. Мы, как могли, старались утешить его. Создавалось впечатлению, будто кто-то клещами изуродовал ему нижние зубы".

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По его словам, до встречи с сыном он с женой надеялся на лучшее. "Мы оптимисты, поэтому рисовали себе совсем иную картину: что Отто будет спать или находиться в состоянии искусственной комы, а потом им займутся здесь врачи, обеспечив ему наилучший уход, и он выкарабкается", - рассказал отец. Фред Вомбиер и его супруга возлагают ответственность за смерть сына на власти КНДР: "Северная Корея - это не жертва, они - террористы. Они намеренно и с целью причинили вред нашему сыну".

Американский студент скончался через несколько дней после возвращения в США. Как заявило ранее министерство иностранных дел КНДР, Пхеньян опровергает сведения о применении пыток и насилия в отношении Вомбиера, отбывавшего тюремный срок в КНДР.

22-летний американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года пробрался в служебное помещение гостиницы для иностранных туристов и сорвал со стены пропагандистский плакат, намереваясь оставить его себе на память. Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Он полностью признал свою вину.

Вомбиер был освобожден и передан представителям США 13 июня, при этом выяснилось, что он находился в коме. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация. О смерти студента 19 июня сообщили его родители, молодой человек скончался в больнице в городе Цинциннати. До этого врачи при обследовании диагностировали у него тяжелое поражение ряда отделов головного мозга.

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