Премьер Испании назвал безумием референдум о независимости в Каталонии

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал во вторник безумием запланированный на 1 октября референдум о независимости в Каталонии. Такое мнение он высказал на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.
"Сейчас всем понятно, что референдум не может пройти: нет избирательной комиссии, нет специальной группы в каталонском правительстве, которая занимается организацией референдума, нет бюллетеней, нет даже людей, которые будут работать на избирательных участках. Это безумие", - считает премьер.
Одностороннее решение о референдуме он назвал "большой ошибкой". "Я думаю, что в данной ситуации необходимо вернуться к здравому смыслу и положить конец всей этой истории. Единственное, к чему он [референдум] приведет, - это создание раскола и напряженности, - заключил премьер. - Я хочу, чтобы эта ситуация разрешилась как можно скорее и мы вышли бы на новый этап, где преобладают верховенство права, диалог и здравый смысл".
Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными, власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.