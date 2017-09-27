Киев заверил Бухарест, что права румын в языковом вопросе нарушаться не будут

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр образования Украины Лидия Гриневич утверждает, что украинская реформа образования не нарушает права нацменьшинств в их праве обучаться на родном языке.
"Я провела сегодня консультации с министром образования Румынии (Ливиу Поп - прим. ТАСС), донесла информацию о том, что реформа образования в части языковых норм не нарушает права национальных меньшинств, в том числе румын", - сказала она журналистам.
По ее словам, стороны договорились, что министр передаст позицию Киева румынским парламентариям и членам правительства.
Гриневич заверила, что в ходе встречи "развеяла много мифов, в частности, о закрытии на Украине школ с языком обучения национальных меньшинств. "Сегодня у нас в стране 75 учебных заведений с преподаванием на румынском языке, 20 - на украинском и румынском. Ни одна из этих школ не будет менять язык обучения в связи с реформой", - сказала министр. По словам Гриневич, стороны договорились продолжить консультации.
Она сообщила также, что министерство отравляет закон в Венецианскую комиссию на экспертизу. Кроме того, добавила Гриневич, языковая статья "будет уточнена, прописана в отдельном законе о среднем образовании и в учебных планах".