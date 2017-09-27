США в конце года разместят стратегические вооружения вблизи Корейского полуострова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Развертывание на ротационной основе стратегических вооружений США вблизи Корейского полуострова должно начаться в конце 2017 года. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на заявление начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.

"США обязались расширить ротационное развертывание стратегических вооружений близ Корейского полуострова. [Развертывание] начнется уже в конце этого года и поможет нам повысить оборонные возможности", - приводит агентство его слова.

Агентство не уточняет, какие именно типы вооружений планируется разместить, но, по данным Yonhap, Чон Ый Ён отметил, что Договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей подразумевает все средства усиленного сдерживания, в том числе и ядерный арсенал.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.