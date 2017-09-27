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Министр образования сообщила, что на Украине обучаются 400 тыс. детей нацменьшинств

Международная панорама
27 сентября, 23:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Лилия Гриневич отметила, что в настоящее время в школах нацменьшинств украинский язык изучается "только два часа в неделю как предмет"

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 400 тыс. детей национальных меньшинств обучаются в 735 учебных заведениях на Украине. Об этом в среду сообщила министр образования и науки страны Лилия Гриневич.

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"Например, румынский язык изучают из 400 тыс. более 16 тыс. детей. Сегодня функционирует 75 общеобразовательных учебных заведений с обучением на румынском языке", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина.

Гриневич также объяснила, как по новому закону будет проходить процесс обучения детей нацменьшинств. "Суть заключается в том, что на каждом этапе обучения по мере того, как ребенок становится готовым и имеет достаточный уровень государственного языка, включается изучение отдельных предметов на государственном языке, а часть предметов продолжает изучаться на языке меньшинств. И понятно: чем меньше ребенок, тем больше предметов на языках меньшинств, чем больше его готовность - можно привлекать предметы на государственном языке", - отметила министр.

По ее словам, сейчас в школах нацменьшинств украинский язык изучается "только два часа в неделю как предмет".

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