Министр образования сообщила, что на Украине обучаются 400 тыс. детей нацменьшинств

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 400 тыс. детей национальных меньшинств обучаются в 735 учебных заведениях на Украине. Об этом в среду сообщила министр образования и науки страны Лилия Гриневич.

"Например, румынский язык изучают из 400 тыс. более 16 тыс. детей. Сегодня функционирует 75 общеобразовательных учебных заведений с обучением на румынском языке", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина.

Гриневич также объяснила, как по новому закону будет проходить процесс обучения детей нацменьшинств. "Суть заключается в том, что на каждом этапе обучения по мере того, как ребенок становится готовым и имеет достаточный уровень государственного языка, включается изучение отдельных предметов на государственном языке, а часть предметов продолжает изучаться на языке меньшинств. И понятно: чем меньше ребенок, тем больше предметов на языках меньшинств, чем больше его готовность - можно привлекать предметы на государственном языке", - отметила министр.

По ее словам, сейчас в школах нацменьшинств украинский язык изучается "только два часа в неделю как предмет".