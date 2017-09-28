В Японии будет распущена нижняя палата парламента для проведения внеочередных выборов

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустит в четверг нижнюю палату парламента с целью проведения в октябре досрочных выборов. Свое решение на пресс-конференции 25 сентября он объяснил желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ и продолжения текущей политики в области безопасности на фоне ухудшения обстановки на Корейском полуострове.

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в декабре 2018 года. Однако премьер намерен за счет досрочных выборов сохранить позиции Либерально-демократической партии (ЛДП), которая вместе с младшим партнером по правящей коалиции, "Новой Комэйто", удерживает абсолютное большинство в обеих палатах. Внеочередные выборы в нижнюю палату, как ожидается, пройдут 22 октября, а избирательная кампания начнется 10 октября.

Не последнюю роль сыграло и желание Абэ воспользоваться восстановлением уровня поддержки, который падал в течение года из-за ряда скандалов с участием членов правительства, а также положением дел в оппозиционной Демократической партии Японии в связи с уходом из нее нескольких ведущих политиков.

Сейчас ЛДП и "Новая Комэйто" занимают 323 из 475 мест в нижней палате. Однако в соответствии с принятым в прошлом году законом количество мандатов сократится до 465. Таким образом должна уменьшиться разница в "весе" голоса в избирательных округах с разной плотностью населения.

Экономическая программа

По словам Абэ, наибольшее внимание его правительство в случае очередной победы намерено уделять социальным проблемам, таким как старение общества и сокращение работоспособного населения.

В частности, в рамках нового плана поддержки дошкольного образования планируется принять меры по ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения. Также премьер заявил, что собирается ввести повсеместное бесплатное дошкольное образование для детей от трех до пяти лет и для детей до двух лет из малоимущих семей.

Для этого власти хотят выделить 2 трлн иен ($17,8 млрд) из дополнительных бюджетных средств, которые поступят в случае проведения намеченного на 2019 год повышения потребительского налога с 8% до 10%. Эти сроки уже неоднократно сдвигались после того, как первый этап реформы, предусматривающий повышение ставки с 5% до 8%, в 2014 году дал неоднозначные результаты.

Тем не менее забота о социальных потребностях населения вынуждает правительство Абэ отказаться от поставленной ранее цели достичь к 2020 году положительного сальдо государственного бюджета. Премьер уже признал, что следовать намеченному плану будет крайне сложно.

Вокруг КНДР

Тема обострения ситуации на Корейском полуострове и развития ракетной и ядерной программ Пхеньяна сейчас занимает важное место в японской внешней политике. Не обошел ее вниманием Абэ и во время официального объявления даты роспуска нижней палаты парламента. По его словам, за счет проведения выборов он вновь намерен добиться поддержки населением принимаемых правительством мер в отношении КНДР.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Речь также идет о тесном взаимодействии с США и полном совпадении позиций Токио и Вашингтона, считающих, что для решения северокорейской проблемы следует рассматривать все варианты, включая военный.

Из-за нестабильной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и регулярных запусков баллистических ракет в КНДР, последние две из которых пролетели над территорией японского острова Хоккайдо, правительство Абэ обещает принять все меры для повышения обороноспособности страны. В частности, предполагается рассмотреть возможность закупки у США наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от потенциального ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (порядка $728 млн).

Надежда на "Партию надежды"

Несмотря на состоявшуюся в сентябре смену руководства ведущей оппозиционной Демократической партии Японии и вступление в должность ее председателя бывшего министра иностранных дел Сэйдзи Маэхары, ситуация в ней так и не изменилась. Рейтинги этой политической силы остаются крайне низкими, а ее ряды продолжают покидать авторитетные депутаты. Примерно такое же положение дел и в других оппозиционных партиях, в том числе у коммунистов.

Однако сюрприз на предстоящих выборах вполне может преподнести новая политическая сила, получившая название "Партия надежды", которую 27 сентября официально учредили губернатор Токио Юрико Коикэ и несколько ее сторонников, включая депутата нижней палаты парламента Масару Вакасу и бывшего члена Демократической партии Японии Госи Хосоно. Именно к этой партии сейчас приковано основное внимание, и, по опросам газеты The Mainichi, за нее уже готовы проголосовать до 18% избирателей, что ставит ее на второе место по популярности после ЛДП.

Пока что в составе "Партии надежды" 14 человек, но к выборам планируется довести данное число хотя бы до 50, чтобы составить конкуренцию кандидатам от правящей коалиции. Программа этой политической силы также пока окончательно не определена, однако Коикэ в общих чертах обрисовала проект на пресс-конференции по случаю ее образования.

В первую очередь она выступила за полный отказ Японии от АЭС, тем самым противопоставив себя нынешнему правительству, которое проводит политику частичного перезапуска реакторов, остановленных после аварии на "Фукусиме-1". Также губернатор столичной префектуры подвергла критике правительство Абэ за планы повысить потребительский налог с 8% до 10%. По ее мнению, это может привести к падению спроса и ухудшению экономической ситуации в стране.