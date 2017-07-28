Политическая нестабильность в Японии: за кем последнее слово?

До запланированных на 3 августа перестановок в правительстве Японии, которые могут помочь теряющему поддержку кабинету министров переломить ситуацию, остается все меньше времени, а ситуация с падением рейтинга премьер-министра Синдзо Абэ продолжает ухудшаться. Проведенные на этой неделе опросы ведущих газет показали, что он катится буквально по наклонной. Так, по данным либерального издания Mainichi Shimbun, политику нынешнего премьера одобряют только 26% граждан, деловая газета Nikkei рисует более позитивную картину с 39% сторонников, что, впрочем, тоже значительно ниже, чем месяцем ранее.

Абэ в начале этой недели присутствовал на специальных заседаниях бюджетных комиссий обеих палат парламента, в ходе которых на протяжении 10 часов терпеливо отвечал на вопросы депутатов. Однако практически никаких новых заявлений в ходе дебатов сделано не было – премьер в очередной раз отверг обвинения в том, что он оказывал помощь своему другу Котаро Какэ, возглавляющему образовательную организацию Kake Gakuen, в реализации коммерческого проекта – открытии ветеринарного училища в специальной экономической зоне.

В то же время в лагере оппозиции положение дел ничуть не лучше – наиболее крупная Демократическая партия в один момент лишилась председателя Рэнхо (полное имя – Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально именуют мононимом) и генерального секретаря Ёсихихо Ноды. Они объявили об уходе в отставку, взяв на себя ответственность за слабое выступление партии на выборах в законодательное собрание Токио и неспособность переломить ситуацию на политической арене.

Ситуацию с рейтингом правительства обострили результаты выборов в законодательное собрание Токио, после провала на которых правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) умеренные ее сторонники перешли в разряд "беспартийных". По данным опросов, доля этой прослойки избирателей уже превышает 40%, что делает ее потенциально самой влиятельной. Появление новой партии, которая сможет правильно использовать настроения "кто угодно, кроме ЛДП", может заметно воздействовать на политическую ситуацию в стране.

Поражение в Сендае

Вслед за поражением в борьбе за большинство в законодательном собрании Токио ЛДП ожидало другое испытание – 23 июля в крупном городе Сендай (административный центр северо-восточной Мияги) прошли выборы мэра. Победу на них одержала бывший депутат нижней палаты парламента Кадзуко Кори, поддержку которой оказывали оппозиционные партии. Разрыв с кандидатом от правящей коалиции – Хиронори Сугаварой, главой компании, предоставляющей ритуальные услуги – составил почти 20 тыс. голосов. При этом интерес к выборам был достаточно высокий: явка составила почти 45%, что сразу на 15 процентных пунктов больше, чем во время предыдущего голосования в Сендае.

"Причиной поражения (ЛДП) на выборах в законодательное собрание Токио стала не только критика в адрес партии в области государственного управления, но и то, что от Юрико Коикэ, збранной в прошлом году на пост губернатора Токио, были большие ожидания, а также то, что партнер ЛДП на общенациональном уровне партия "Новая Комэйто" на региональных выборах выступила не на стороне либерал-демократов. Главной причиной (поражения кандидата от ЛДП) на выборах мэра Сэндая стала критика в адрес правительства в области государственного управления", – отметил в беседе с корр. ТАСС профессор Университета Мэйдзи Масамити Ида.

Такие результаты совсем не вдохновляют Абэ и его сторонников, поскольку могут в итоге привести к образованию "снежного кома", который прокатится по всей стране. Ведь уже 30 июля предстоят выборы мэра во втором по величине городе Японии – Иокогаме где с 2009 года власть находится в руках беспартийного политика Фумико Хаяси, которая располагает поддержкой правящей коалиции. Для ЛДП сейчас крайне важно показать хороший результат в Иокогаме, которая является "домашним полем" генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги, в особенности в тот период, когда до запланированных на 3 августа перестановок в кабмине остается все меньше и меньше времени.

После поражения в Сендае Суге, конечно, пришлось в очередной раз отдуваться за всю партию перед настойчивыми журналистами и заверять, что "результат хотя и неудачный, но никакого воздействия на национальную политику он не окажет". Впрочем, другие менее публичные члены ЛДП высказывают свои опасения по поводу сгущающихся в свете многочисленных скандалов и падения рейтинга туч над Абэ. "Мы попали в порочный круг, где рейтинг поддержки партии падает, а поражения в выборах следуют одно за другим", – приводит агентство Киодо мнение одного из депутатов.

Пожалуй, главной мерой восстановления доверия населения, могут стать перестановки в правительстве, в ходе которых премьер 3 августа заменит непопулярных и оскандалившихся министров. Удалось ли Абэ переломить ситуацию, вероятно, покажут уже первые опросы после перезапуска кабинета.

В ожидании перестановок

Между тем, не дожидаясь перестановок в правительстве, о своей отставке объявила министр обороны Томоми Инада. Именно она в последнее время подвергалась наибольшей критике со стороны оппозиции и общественности и была первой в списке на замену. Такое решение, скорее всего, призвано отвести основной удар от премьера, который несет ответственность за действия своих министров. Кроме того, Инада в ЛДП возглавляет представительное правое крыло, и ее замена в ходе перестановок могла бы существенно сократить внутрипартийную поддержку Абэ, а такой вариант с ее добровольным уходом выглядит приемлемым для всех сторон.

В ходе выборов в заксобрание Токио Инада призвала голосовать за кандидата ЛДП от имени ведомства и Сил самообороны, нарушив таким образом несколько законов и Конституцию.

Кроме того, она взяла на себя ответственность за скандал вокруг нескольких отчетов о деятельности Сил самообороны Японии в Южном Судане. Он разгорелся после того, как стало известно, что ведомство пыталось скрыть факт их существования. Эти отчеты считались конфиденциальными документами, поскольку демонстрировали уровень опасности, с которой сталкиваются японские бойцы в миротворческой миссии ООН в этой стране. Предполагается, что министр обороны была в курсе происходящего, однако изначально отрицала этот факт, пока ей не пришлось реагировать на парламентские запросы о раскрытии документации.

Как заявил в пятницу Абэ, после отставки Инады глава МИД Японии Фумио Кисида по совместительству возглавит и ее ведомство. Премьер также принес извинения за сложившуюся ситуацию и отметил, что "ответственность за действия министров кабинета полностью лежит" на нем как на главе правительства. Он также сказал, что считает "необходимым взять на себя всю ответственность и за критику населения в адрес правительства".

Инада была назначена министром обороны 3 августа 2016 года. Так, вторая в истории Японии женщина – министр обороны не продержалась на своем посту и одного года. При этом еще два года назад Nikkei писала, что у Инады были все шансы стать премьер-министром после Абэ.

В качестве возможных кандидатов на этот пост, по данным Киодо, рассматриваются четыре бывших главы этого ведомства – Гэн Накатани, Ицунори Онодэра, Ёсимаса Хаяси и Ясукадзу Хамада. Кроме того, на эту должность претендует Тосимицу Мотэги, который с 2012 по 2014 год был министром экономики, торговли и промышленности страны.

У оппозиции дела не лучше

Громом среди ясного неба стало известие о решении лидера главной оппозиционной Демократической партии Рэнхо уйти в отставку. Сперва, как это обычно бывает, о соответствующем намерении Рэнхо сообщили местные СМИ со ссылкой на осведомленные источники в партии, однако уже через несколько часов политик созвала пресс-конференцию, на которой лично официально объявила о своем уходе с поста главы партии. Несмотря на то, что Рэнхо сейчас является самым харизматичным, эффектным и сильным политиком в рядах демократов, она так и не смогла переломить тренд разочарования в партии со стороны избирателей, доставшийся ей от предыдущего поколения демократических лидеров. Сделав в 2009 году практически невозможное – разгромив на всеобщих выборах Либерально-демократическую партию Японии, демократы за три года пребывания у власти показали себя как слабые, неопытные и нерешительные управленцы.

Когда в 2016 году Рэнхо стала во главе демократов, многие местные политические аналитики были уверены, что ей удастся вытащить партию из болота, в котором она погрязла, и постепенно повысить рейтинг ее поддержки со стороны избирателей. Но этого не произошло – несмотря на ожесточенные сражения с либерал-демократами в парламенте, а именно действия оппозиции в целом и Рэнхо – в частности, привели к тому, что все скандалы вокруг премьер-министра Абэ и его кабинета получили такую мощную общественную огласку, рейтинг самой Демократической партии продолжал и продолжает падать. Рэнхо удалось пошатнуть позиции своего главного политического противника, поколебать их до такой степени, что уже само будущее либерально-демократической власти в Японии стоит под вопросом. Однако Демократическая партия под предводительством Рэнхо не смогла предложить избирателям программу, которая бы их заинтересовала. Правильнее было бы даже сказать – японские избиратели до сих пор не готовы вновь поверить демократам, какую бы программу они не предложили. Не помог даже упор на расширение социальных программ, которое обещали демократы при Рэнхо.

Помимо совершенно провальной трехлетки демократов у власти, которая оставила тяжелый отпечаток в памяти японских избирателей, биография самой Рэнхо могла помешать ей стать любимицей японского народа. Молодая по политическим меркам Рэнхо (49 лет) не чистокровная японка – ее отец уроженец Тайваня. Несмотря на то, что она родилась в Токио, до недавнего времени у нее было двойное гражданство, которое по факту в Японии запрещено. Это нарушение, однако, не влечет за собой никакой административной и тем более уголовной ответственности, наличие второго гражданства не может быть даже препятствием для избрания в парламент. На протяжении многих лет история с двойным гражданством Рэнхо всплывала неоднократно – женщина-политик уверяла, что давно отказалась от гражданства Тайваня, но не предоставляла никаких конкретных документов. Окончательно этот вопрос был исчерпан лишь недавно, когда Рэнхо наконец-то показала соответствующие документы, в которых правда значилось, что официальный отказ от гражданства произошел только в прошлом году. Все это крайне негативно сказалось на репутации политика в глазах простого населения – японцы просто не смогли заставить себя верить ее словам.

Решение Рэнхо уйти в отставку – очевидная попытка пожертвовать своими собственными позициями во благо партии. Даже не будучи у руля, она сможет в полной мере делать то, что у нее получается лучше всего – прижимать в парламенте к стенке представителей Либерально-демократической партии, включая премьер-министра Синдзо Абэ, превосходным ораторскими способностями. Рэнхо – одна из немногих политиков в японском парламенте, способных за считанные минуты вывести Абэ из равновесия и заставить нервничать и запинаться.

Рэнхо заявила, что выборы нового главы партии пройдут в самые сжатые сроки. Одним из потенциальных кандидатов на пост лидера главной в стране оппозиционной партии является Сэйдзи Маэхара, занимавший в прошлом, в частности, пост министра иностранных дел Японии. Он также довольно молод по политическим меркам (55 лет) и имеет репутацию "ястреба". В бытность министром транспорта и главой МИД он сделал несколько резких заявлений в отношении территориальных претензий Японии к России. Сейчас трудно сказать, насколько популярным Маэхара окажется у избирателей и сможет ли он за оставшиеся до выборов менее, чем полтора года, кардинально улучшить позиции Демократической партии. Но с уверенностью можно сказать, что сделать это будет очень сложно, что, разумеется, играет на руку Либерально-демократической партии в этот тяжелый для них период. По последним данным опросов общественного мнения, рейтинг поддержки Демократической партии Японии держится на отметке всего в 5%. Ближайшие августовские опросы наглядно продемонстрируют, было ли решение об отставке Рэнхо верным и удалось ли демократом хотя бы наметить перелом негативного тренда.

Перспективы определят "беспартийные избиратели"

Обвальное снижение уровня поддержки правительства Японии и правящей Либерально-демократической партии привело к необычной ситуации в японском политическом мире. Оппозиционным партиям никак не удается воспользоваться удобным моментом и переманить на свою сторону избирателей, разочаровавшихся в нынешних властях. Главная оппозиционная Демократическая партия, переживающая свой собственный тяжелый кризис, теряет поддержку, как и другие партии, представленные в японском парламенте. В этой ситуации, как полагают эксперты, последний решающий голос будет за избирателями, не поддерживающими ни одну партию. Уже сейчас их, согласно опросу газеты Nikkei, - 41%, то есть больше, чем у коалиции ЛДП и "Новая Комэйто".

Ярким подтверждением этому факту являются результаты выборов в законодательное собрание Токио, которые прошли в начале июля. ЛДП на них потерпела сокрушительное поражение, однако ДП не смогла благодаря этому увеличить своей представительство в местном парламенте. Ключевым игроком в Токио стало движение, основанное губернатором Токио Юрико Коикэ, от управления которым она отошла сразу после триумфального выступления на выборах.

"Причиной поражения (ЛДП) на выборах в законодательное собрание Токио стала не только критика в адрес партии в области государственного управления, но и то, что от Коикэ, выбранной в прошлом году губернатором Токио, были большие ожидания, а также то, что партнер ЛДП на общенациональном уровне партия "Новая Комэйто" на региональных выборах выступила не на стороне либерал-демократов", – сказал в беседе с корр. ТАСС профессор Университета Мэйдзи Масамити Ида.

После выборов прежние умеренные сторонники ЛДП постепенно стали перетекать в разряд "беспартийных" избирателей, которые сейчас представляют собой самую мощную потенциальную электоральную базу в стране. Это, как полагает профессор Ида, может привести к фундаментальным изменениям в японской политике.

"На опросы общественного мнения, проведенные после выборов в законодательное собрание Токио, повлияли итоги этого голосования, и сложилась такая ситуация, при которой ожидания от ныне существующих партий стали низкими. В результате возросло число избирателей, которые не поддерживают ни одну партию. Это может привести к фундаментальным изменениям в японской политике", – говорит он.

Вместе с тем, критическое влияние на исход выборов "беспартийные" избиратели стали оказывать уже более 20 лет назад, говорят эксперты. "И в прошлом количество тех, кто не поддерживает ни одну партию, то возрастало, то снижалось", - рассказал ТАСС японский политолог, эксперт Sasakawa Peace Foundation Цунэо Ватанабэ. По его словам, движения этой прослойки положили конец длительному пребыванию у власти Либерально-демократической партии, и приходу к власти в 2009 году Демократической партии. Аналогично после поражения Демократической партии в 2011 году эта часть избирателей перевела свои симпатии на ЛДП. "Однако недовольство в отношении ЛДП может легко перевести эту прослойку (опять) в разряд не поддерживающих ни одну партию", – сказал Ватанабэ.

По его словам, заметные движения в среде избирателей, не поддерживающих ни одну партию, начались еще в 1993 году, когда впервые с 1955 года правительство сформировала не Либерально-демократическая партия, а коалиция оппозиционных партий, избравших премьер-министром Морихиро Хосокаву.

Новая партия на подходе

В сложившихся условиях внимание социологов приковано не только к "беспартийным" избирателям, но и беспартийным депутатам. Возникновение новой партии, которая сможет склонить на свою сторону недовольных существующими политическими силами, может, хоть и не победить на парламентских выборах, но заметно потеснить либерал-демократов.

Многие аналитики предрекали приход нынешнего губернатора Токио Коикэ, бывшего члена ЛДП, в политику. Она обладает мощной поддержкой избирателей в огромное столичной префектуре, однако в настоящее время она занята вопросами префектурального управления, а впереди для нее серьезное испытание – Олимпиада 2020 года в Токио.

Однако, некоторое движение в этом направлении уже началось, и новая партия, которая будет опираться на электорат Коикэ, похоже, скоро заявит о себе. Поддержку Коикэ выражают четыре беспартийных депутата парламента: Масару Вакаса и Акихико Нагасима в нижней палате, а также Сигэфуми Мацудзава и Ёсими Ватанабэ – в верхней.

Для образования новой партии достаточно объединения из пяти действующих депутатов верхней и нижней палат парламента. Мнения сторонников Коикэ, представленных в парламенте, по некоторым организационным вопросам различаются, однако в целом их взгляды направлены в одну сторону. Похоже, найти пятого депутата им будет не сложно, и вопрос сейчас скорее в том, когда эта партия появится.

Если руководители нового политического объединения смогут правильно уловить настроения избирателей, вполне возможно, что оно станет одним из ключевых игроков на политической арене Японии. "Движение "Жители префектуры – прежде всего" (губернатора Токио Юрико Коикэ) на выборах получило поддержку тех, кто не голосовал ни за ЛДП, ни за ДП", – сказал Цунэо Ватанабэ, отметив, что новая политическая сила может аналогичным образом сыграть и на общенациональном уровне.

По мнению Масамити Иды из Университета Мэйдзи, новая партия может быть образована уже в августе. Однако, как считает профессор, на данный момент население разделяет не такие уж и высокие ожидания относительно новых политических партий. Впрочем, ведущую позицию она занять все же сможет, хотя вряд ли в будущем одержит уверенную победу над конкурентами. "Вероятно, она станет одной из ведущих партий, однако я думаю, что у нее не будет такой силы, как у французского движения "Республика на марше", чтобы одержать сокрушительную победу", – полагает Ида.

На запрос ТАСС относительно планов создания новой партии в офисе Масару Вакасы не ответили.

Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев