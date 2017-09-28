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Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават скрылась в Дубае

Международная панорама
28 сентября, 7:28 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 28, сентября. /ТАСС

По словам нынешнего премьера страны Праюта Чан-Очи, Чинават теперь будут искать с помощью Интерпола

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Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават

© EPA/NARONG SANGNAK

БАНГКОК, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, заочно осужденная на родине на пять лет лишения свободы, скрылась в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в четверг в ходе брифинга журналистам сообщил премьер-министр Прают Чан-Оча.

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"Теперь полиция будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и Интерполом", - сказал глава таиландского правительства. "Она в Дубае", - подтвердил Чан-Оча.

Верховный суд Таиланда в среду заочно признал виновной экс-премьера Чинават в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Согласно новой конституции Таиланда, Чинават имеет право обжаловать данный приговор в течение 30 дней.

Решение по "рисовому делу" Чинават должно было быть вынесено еще 25 августа, однако за день до этого политик тайно покинула страну, выехав на автомобиле в Камбоджу, а затем направилась в ОАЭ, где проживает ее старший брат Таксин Чинават.

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